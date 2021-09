Z nejistého fintechu je už normální banka. Návod, jak se připojit k Revolut Bank

Revolut zavedl možnost zřídit si klasický vkladový účet. Tím pádem se nemusíte obávat, že byste v případě krachu o své peníze přišli. Jak a proč si účet zřídit?

V České republice už alternativní mobilní bankovnictví Revolut používá víc než tři sta tisíc lidí. Slouží především jako virtuální peněženka, se kterou jste schopní výhodně měnit valuty nebo nakupovat kryptoměny a komodity.

Nabízí bezpečné platby jednorázovými virtuálními kartami. Nově můžete bezplatně převést službu na „plnohodnotný“ vkladový bankovní účet. Česko je po Polsku, Litvě a Slovensku teprve čtvrtou zemí, kde je Revolut Bank dostupná na základě evropské bankovní licence. To hlavně znamená, že veškeré vklady jsou nově kryté až do částky 100 000 eur.

Postupné zavádění

Služba by měla být dostupná všem uživatelům, Revolut ji ale zavádí postupně, a to nejspíš podle svého interního plánu. Obecně lze však říct, že pokud máte některý z placených programů (Plus, Premium, Metal), nabídku jste už obdrželi. Máte-li standardní účet zdarma, Revolut vám ji nabídne v závislosti na tom, jak často službu využíváte. Možnost převést si účet na vás „vyskočí“ rovnou po přihlášení do vašeho účtu. Když vám Revolut přechod do Banky nenabídne hned na úvodní obrazovce, po poklepání displeje se nabídka objeví v záhlaví aplikačního rozhraní. 1

Po úvodní obrazovce, kde vás Revolut informuje o výhodách zřízení bankovního účtu, vás aplikace vyzve k přihlášení ke státu, ve kterém platíte daně. 2 Tady službu zajímají takzvané daňové domicily čili státy, kde jste přihlášeni jako plátci daně nebo ve kterých trávíte alespoň šest měsíců v roce. Revolut Bank je totiž ze zákona povinna tyto informace shromažďovat a hlásit příslušným finančním institucím.