Z elektrických paddleboardů SipaBoards nečouhá vrtule, turbína je zcela skrytá. Také svítí, samy se nafouknou a mají GPS

První, co si přečtete na jejich homepage SipaBoards.com je, že jde o první elektrický SUP na světě. To rozhodně není pravda, ale jejich řešení je velmi zajímavé a v mnoha ohledech unikátní…

Většina elektrických paddleboardů je řešená tak, že do zadní kolejnice místo ploutvičky, finy neboli flosny nasadíte motor, někdy i celý modul s akumulátorem. Ten logicky vyčnívá a je zranitelný. Sipa Boards jdou na věc jinak – jejich modul SipaDrive 2.0 s integrovaným akumulátorem se vsadí do slotu uprostřed prkna a na spodní straně nijak nevyčnívá. Na přední straně modulu si tryska nasává vodu, vzadu ji pod tlakem vypouští. Vypadá to jednoduše, elegantně a bezpečně.

Dalším trumfem je, že jde o celé integrované řešení:

Když přijdete k vodě, využijete energii v akumulátoru také k nafouknutí boardu – na jeden stisk tlačítka, rychle a přesně na požadovaný tlak. Ovládání motoru je připnuté na rukojeť pádla. Díky tomu, že horní strana modulu není ponořená ve vodě (která blokuje bezdrátový signál), mohou obě části komunikovat bezdrátově přes Bluetooth. Pádlo také pasuje do popruhů na horní straně boardu, což se bude hodit při přepravě. Součástí modulu je také lokalizační čip (GPS a další satelitní technologie). Ten předává informace do mobilní aplikace, která umí zaznamenat trasu a v případě nebezpečí umí upozornit nastavené kontakty.



A ještě jedna atraktivní záležitost. Světlo. Spodní strana modulu je průhledná a můžete si rozsvítit. Výrobce tvrdí, že je to skvělé na noční vyjížďky, já je trochu podezřívám, že světlo integrovali hlavně kvůli fotkám jako je tahle. Každopádně něco podobného jen tak někdo nenabídne.

Nepleťte si paddleboard s motorovým surfem, SipaBoard má maximální rychlost 6,5 km/h, zato baterie vydrží na až 6 hodin plavby. Potřebujete zvětšit dosah? Stačí přikoupit bateriové moduly.



Slovinský výrobce si zakládá na designu a skvěle zpracovaných materiálech. Za pravdu mu dává řada ocenění z designových soutěží.

Je to hezké, je to sofistikované, a tak příliš nepřekvapí, že to nebude levné. Nejlevnější Drive Neo Lite s tříhodinovým dojezdem přijde na 1199 eur, tedy asi 30 tisíc korun. Špičkový Drive Tourer Silver s větší baterií, ovládáním v pádle, bagem a pár dalšími drobnostmi přijde na 3300 eur, tedy 83 tisíc korun.