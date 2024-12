Z českého trhu se vytrácí další známé jméno. Okay zavírá kamenné prodejny

Po integraci CZC do platformy Allegro a sloučení Electro Worldu s Datartem je tu další velké hnutí v českém (a slovenském) byznysu s elektronikou. Okay do 25. ledna 2025 zavře všechny kamenné pobočky, v provozu zůstane pouze e-shop a velkoobchodní prodejna. Firma to oznámila na webu a zároveň zahájila výprodej „za likvidační ceny“.

Řada poboček už skončila, další to čeká ve dnech následujících a ke 20. hodině „soudného dne“ mají být zavřené všechny. Nutno dodat, že nejde o velké překvapení, v listopadu společnost požádala soud o ochranu před věřiteli.

Majitelem je brněnský podnikatel Jindřich Životský, který řetězec se zaměřením na elektroniku založil v roce 1994. V roce 2012 přidal do portfolia nábytek, když převzal řetězec Jena nábytek. V žádosti soudu uvedl, že loni činil obrat čtyři miliardy korun, ale hospodaření bylo ztrátové, přičemž ztráta dosáhla 312 milionů korun. Zaměstnává 150 lidí.