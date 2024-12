Z čeho se skládá a jak se počítá cena za plyn

Kolik budeme platit v roce 2025

Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil regulované složky cen elektřiny a plynu na rok 2025. Částky jsou vyšší, ale jak vysvětluje Roman Šmíd z epet, nemusí nutně znamenat zdražení energií: „Ano, ERÚ zveřejnil ceny regulované složky, které nemáme jako dodavatelé možnost ovlivnit. Co ovlivnit můžeme, jsou cena komodit, které bohužel poslední dva měsíce lehce stoupají, nicméně to nemusí nutně znamenat, že přijde zdražení. Ceny nakupujeme pro zákazníky průběžně a zatím v tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že by mělo dojít k nějakému výraznému zdražení.“