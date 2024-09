Z antivirů se stali podomní prodejci hrnců. Někdy připomínají malware

Malware nezmizel, ale antivirům třetích stran se zmenšuje životní prostor. A tak přidávají zbytečné funkce, někdy námi manipulují a jindy se chovají jako havěť, kterou samy mají lovit.

Antiviry nás měly chránit a bereme jako automatické, že na počítači má nějaký být. Jenže svět kyberhrozeb se změnil a výraznou proměnou prošly také antivirové programy, které nás zavalují nesmyslnými funkcemi, bombardují spoustou oznámení a v některých případech dokonce připomínají škodlivý software, před nímž nás původně měly chránit.

Debata o tom, jaký smysl antiviry ještě mají, je komplikovaná a rozsáhlá. Proto si jednu věc ujasníme, než se pustíme do dílčích argumentů. Antiviry smysl mají, protože malware pořád existuje. Celá diskuse je tak spíše o tom, jaký antivirus byste měli nebo neměli používat.

Výrobci nás roky přesvědčují, že bez jejich antivirů nemůžeme žít. Tohle přesvědčení se stalo mantrou a kritická a odborná debata je tichá. Bezpečnostní produkty by neměly automaticky dostat bianco šek a vyhnout se kritickému zkoumání. Pokud je opravdu tak dobrý, měl by to doložit daty. Marketingová proklamace o milionech spokojených uživatelů nestačí.

Antiviry vznikly z nutnosti

Když Windows 95 zpřístupnily osobní počítače širšímu (neodbornému) publiku, integrovanou ochranu postrádaly. Internet byl tehdy v plenkách a malware všeho druhu se šířil hlavně na disketách. Chytří lidé začali vyvíjet programy, které s malwarem bojovaly. Bez nich by počítače s trochou nadsázky byly na jedno použití.

Tito lidé suplovali roli Microsoftu, který startupy, zřejmě nezáměrně, nechal vyrůst ve velké korporace – dokonce i posttotalitní Česko s osobnostmi, na jejichž bedrech vyrostly celosvětově úspěšné značky. O Avastu, AVG a ESETu jste určitě slyšeli.

Antivirus představoval náklad navíc. Kromě samotného počítače a Windows jste si museli licencovat další program. S nástupem internetu se potenciál pro šíření malwaru zvyšoval a Microsoft krok za krokem zabezpečení Windows posiloval. Svůj operační systém záplatoval, časem se začal aktualizovat automaticky. Windows XP poprvé nabídly integrovaný firewall pro řízení síťové komunikace, který zjednodušeně řečeno škodlivou komunikaci zastavil.



Windows XP SP2 poprvé aktivovaly firewall a rozdávaly rady k zabezpečení počítače

Pro bezpečnost Windows byl výrazně důležitý druhý Servisní balíček, jenž vyšel pro XP v roce 2004. Vývoj vedla bývalá hackerka Window Snyder; dílem z důvodu, že děravé Windows byly Microsoftu vyčítány stále silněji. Servisní balíček vylepšil firewall a ve výchozím stavu ho zapnul. Díky Centru zabezpečení jsme měli přehled o základních stavebních kamenech zabezpečení systému.

To kromě jiného sledovalo, zda máte zapnutý a aktuální antivirus. V podobné době se navíc ustavilo, že Microsoft bude vydávat záplaty pro Windows každé druhé úterý v měsíci. Dodnes ho známe jako „záplatovací úterý“. To všechno bylo potřeba, protože internet se rychle rozšiřoval a s ním také kybernetické hrozby. Nabízet děravou platformu nestačilo.