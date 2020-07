Z 0 na 50 % za pět minut. Quick Charge 5 má do mobilů přinést 100W+ nabíjení

Qualcomm včera uvedl další verzi svého rychlonabíjecího rozhraní pro mobily, tablety a další zařízení využívající čipsety Snapdragon. Quick Charge 5 oproti předchůdci slibuje až čtyřikrát rychlejší dobíjení, o 70 % vyšší účinnost a o 10 °C nižší teploty.

V praxi by se mobil mohly nabít z nuly na padesát procent za pouhých pět minut, což ale bez uvedení dalších podrobností je značně zavádějící. Podle Qualcommu je nová platforma připravena i pro více než 100W nabíjení, čímž dohání i čínskou konkurenci v podobě koncernu BBK (Oppo, Vivo, OnePlus, Realme), která již 120W nabíjecí technologie také prezentovala.

Quick Charge 5 by však na trhu měl být rychleji. V prvních komerčních zařízení se objeví ještě do konce září. Novinka je kompatibilní s čipsety Snapdragon 865 a 865+, v budoucnu pak kromě highendových SoC bude též v nižší řadě (zřejmě jen sedmistovkové). Jedním z prvních výrobců, který QC5 využije, bude Xiaomi. Qualcomm totiž v tiskové zprávě cituje jejího viceprezidenta Zhanga Leie. Xiaomi se chystá uvést Mi Mix 4, takže by nepřekvapilo, kdyby se premiéra QC5 odehrála právě na něm.

Qualcomm v této generaci vytáhl část napěťových regulátorů z mobilu do nabíječky, čímž se mu podařilo snížit teploty i zvýšit efektivitu. Maximálního výkonu okolo 100 W ale bude dosahovat v trochu laboratorních podmínkách. Výrobci budou muset použít dva bateriové články (tím se však připraví o část celkové kapacity) a využít kabely, kterými proteče pět a více ampérů. Ty „běžné“ jsou přitom dimenzovány na proudy do 3 A.

Pak je také otázka, nakolik tyhle vysoké výkony budou z dlouhodobého hlediska ničit akumulátory. Nelze si nevšimnout, že Samsung, Apple, LG nebo Sony se drží okolo 20 W, zatímco výš se ženou jen čínští výrobci. Jistě to není jen v tom, že by měli neschopné inženýry.

Tak či onak, Quick Charge 5 je zpětně kompatibilní se staršími verzemi tohoto rozhraní a využívá standardizované protokoly USB Power Delivery Programmable Power Supply. To znamená, že telefony s podporou QC5 půjde rychle dobíjet i adaptéry s USB PD PPS, případně adaptéry pro QC5 rychle nabijí jiná zařízení s USB PD PPS. A těmi dnes mohou být třeba také notebooky.