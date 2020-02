Kolegy z redakce webu Autorevue upozornil čtenář na YouTubera vystupujícího pod jménem BeingNandish, který se baví kreslením aut v programu Malování ve Windows.

Malování je triviální grafický editor, který pracuje pouze se základními funkcemi na tvorbu bitmapových obrázků. Nemůžete zde využívat vrstev či gradientů, vracet se zpět a opravovat dílčí části. Co nakreslíte, to už zůstane. Pro nějakou vážnější kresličskou práci je to proto platforma značně nevhodná. Ale o to větší je to výzva.