Youtuber chce porazit fyziku, pojede s Formulí po stropě tunelu. Tohle jsou 3 největší problémy, které řeší

Je to jedna z těch historek, které se povídají už hezkých pár let. Formule 1 má tak velký přítlak, že by mohla jet po stropě! Jasně, teoreticky to tak je. Ale v praxi je tu řada zásadních problémů, které nikdo nepřekonal, takže formule po stropě zkrátka ještě nejela. Ale…

Scott Mansell je závodník a závodní instruktor, který se na svém youtubovém kanále Driver61 věnuje technickým aspektům závodění (hlavně ve Formuli 1). V rámci Project Inversion poskládal tým odborníků, aby letitou báchorku převedl do praxe. Práce údajně probíhají už několik let, stály statisíce liber a tohle jsou tři hlavní problémy, které bylo potřeba řešit:

1) Výběr vhodného auta

Cílem je, aby přítlak dvojnásobně překonal hmotnost auta – potřebujete pokrýt poryvy větru, průvanu v tunelu, ale také nerovnosti, které vůz nadzvednou a sníží přítlak. Zkrátka dvojnásobek byl stanoven jako rozumná rezerva. Problém Formule 1 je, že za posledních několik let nabyla v rozměrech i velikosti, letošní auta atakují hodnotu 800 kg. Abyste získali potřebný přítlak, potřebujete jet hodně rychle, a to s sebou nese další komplikace – rostou požadavky na konstrukci a vyšší rychlost znamená delší tunel.



Takže se jednou pro vždy vyřeší otázka, zda se Formule 1 udrží na stropě tunelu?

Vlastně ne...

Výsledkem je, že po stropě pojede formule Empire Wraith. Váží pouhých 311 kg, přitom má masivní aerodynamické prvky, které budou pro jízdu po stropě ještě upravené. Auto vypadá skvěle, přesto jeho výběr považuji za největší ústupek celého projektu – ta báchorka přece říká, že po stropě je schopná jet Formule 1, ne nějaká speciální raketa konstruovaná pro závody do vrchu…

2) Motor vzhůru nohama

Spalovací automobilové motory nejsou konstruované na provoz vzhůru nohama. S palivem není problém, vstřikování změna orientace gravitace neovlivní, a podobné je to s chladicí kapalinou v uzavřeném okruhu. Komplikaci působí mazání – olej část své cesty motorem absolvuje díky gravitaci, ale když motor otočíte, gravitace nedoručí olej tam, kde je potřeba a motor se zadře.

Nicméně konstruktéři si poradili se silným stranovým přetížením, které na závodní motory působí v zatáčkách, takže ani otočení o 180° není neřešitelný problém.

3) Výběr tunelu

Jedním z cílů projektu Inversion je vyloučit ze hry jiné síly, typicky odstředivou sílu – auta v různých stuntshows jezdí hlavou dolů docela běžně, ale jen na zlomek sekundy na vrcholu loopingu. Tým chce s formulí po stropě jet 5 sekund, aby nebylo žádných pochyb, že jej tam drží opravdu jen pasivní přítlak (slovo pasivní je důležité, protože některá auta aktivně vytváří přítlak, mají větrák, který je „přicucne“ k vozovce).

Potřebujete tunel s kruhovým průřezem, aby se při cestě formule ze silnice na strop neměnilo zakřivení, tedy byl konstantní přítlak. Potřebujete hladký povrch – auto nesmí poskakovat. Potřebujete čisté stěny bez osvětlení, ventilace, značení atd.

Volba tunelu se nakonec ukázala jako největší problém. Prakticky neřešitelný. Ve zkratce – výše popsaný tunel neexistuje, nebo jej není možné pro zamýšlenou taškařici použít. A tak se lidé kolem Mansella (mimochodem není nijak příbuzný s mistrem světa Formule 1 z roku 1992 Nigelem Mansellem) rozhodli postavit vlastní tunel.

Tunel na pět sekund

Délku už jsme řešili výše, výsledkem úvah a výpočtů je, že by mělo stačit 600 metrů. Horší to bylo s průměrem – kvůli aerodynamice potřebujete co největší radius, aby se stěny a strop co nejvíce podobaly rovině. Ale také žijeme v reálném světě a stavbu potřebujete nějak zaplatit – čím větší průměr, tím dražší stavba.



A když už se dělá show, měl by ji někdo vidět. Tunel bude patrně vypadat nějak takhle – bude otevřený, aby diváci měli nerušený výhled na auto jedoucí po stropě. S pevností vzhledem k autu prý nebude problém, horší je to s větrem, který se bude opírat do obrovské plochy.

Jako ideální kompromis se jeví tunel o průměru 7,5 metru. Na poměry tunelů to není žádný gigant, ale jen si představte to monstrum budované kvůli pěti sekundám na stropě…

I tak to bude tak drahé, že Mansell hledá investory. I z toho můžeme odvodit, že k samotné jízdě nedojde jen tak…