Před 20 lety vznikl YouTube. Začal nenápadným videem ze zoo, dnes je stejně důležitý jako TV nebo kino

Přesně před 20 lety, 15. února roku 2005, si Steve Chan, Chad Hurley a Jawed Karim zaregistrovali doménu youtube.com. Dnes je na internetu navštěvovanější pouze google.com.

YouTube se stal nejdůležitější platformou pro sdílení videí a s touto ideou také vznikl. Tvůrci chtěli místo, kam by lidé mohli ukládat ty nejdůležitější klipy. Karim při vzpomínkách zmiňoval, že tehdy nemohl snadno najít videa zachycující ničivé tsunami v Indickém oceánu z roku 2004, které připravilo o života přes 200 tisíc lidí. A byl to také Karim, který o dva měsíce později na již funkční YouTube nahrál první záznam. Jeho návštěvu zoo v San Diegu, kde světu sdělil důležitou novinku, že sloni mají opravdu dlouhé choboty.

S podobným nápadem nebyli sami, tehdy se rodilo více podobných služeb. O měsíc dříve spustil Google portál Video. YouTube ale rostl rychleji, a tak jej v zárodku stihl odkoupit. V listopadu 206 za něj zaplatil 1,65 miliardy dolarů a cesta k největším zdroji zábavy na internetu mohla začít. A dny Google Videa se krátily.

Dnes má YouTube 2,7 miliardy aktivních uživatelů, kteří videa sledují alespoň jednou do měsíce. K tomu desítky milionů tvůrců, kteří je pravidelně zásobují. Tři miliony kanálů je zapojených pro partnerského programu a Google se s nimi dělí o příjmy z reklam a předplatného Premium. Jen za poslední tři roky jim vyplatil již přes 70 miliard dolarů.

Od října 2008 je YouTube také v češtině, dobový screenshot stránky, kde se videa ještě přehrávala ve Flashi

Šéf YouTubu Neal Mohan nastínil to, kam se síť bude posouvat dalších 20 let. YouTube bude nadále líhní talentů, kteří pak mohou zazářit v Hollywoodu. Bude to nejdůležitější televize a kulturní zdroj na internetu.

A velkou roli bude mít AI. S ní již služba experimentuje na několika úrovních. Sice ještě neumí generovat celá videa, ale má technologii Dream Screen, která v Shorts tvoří náhradní pozadí. Experimentuje také s generováním hudby. Obecně má AI v budoucnu pomoci lidem, kteří se chtějí vyjádřit, ale nevědí jak.