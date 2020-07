YouTube snižuje časový limit pro reklamy uprostřed videí. Budou tak mnohem častější

YouTube patří mezi největší videoservery světa a reklama je zde na denním pořádku. Nedávno firma zavedla spoty i uprostřed videí. Nově navíc snižuje nutnou délku videa pro její zobrazení, a bude se tak objevovat častěji.

Google se dlouhodobě snaží co nejvíce uživatelů přivést na svou předplatnou službu YouTube Premium a kromě její neustálé propagace navyšuje i počet reklamních formátů, které se na YouTube objevují. Po tom, co zavedl reklamní spoty uvnitř videí, přišel i s různými testovacími formáty, hlavně na telefonech, které zabírají celou obrazovku. Ani to ale zřejmě není dost.

Doposud byly pro reklamu uvnitř videa způsobilé jen ty nahrávky, které byly minimálně 10 minut dlouhé – to proto, aby se nestalo, že další spot po tom na začátku videa, bude příliš brzy a diváka odradí. Nově ale od 27. července bude stačit pouze osm minut. Zároveň Google tento formát reklam zapne všem způsobilým nahraným videím a v základu bude aktivovaný i u nových nahrávek.

YouTube se tak všemožnými způsoby snaží přinést peníze nejen sobě, ale i uživatelům, kteří videa nahrávají. Ti si stěžují na nízké vyplácené částky a ostatní platformy, jako je Instagram apod. je lákají vyššími výdělky. Zároveň Google může množstvím reklam přesvědčit uživatele, aby si předplatili YouTube Premium a zcela se jich zbavili. Zde je ale otázkou, zda je tímto nátlakem nepovede spíše k instalaci různých blokátorů reklam.

Zdroj: Business Insider