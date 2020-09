YouTube se vrací k lidským moderátorům. Automatické systémy chybují

Obsah na YouTube opět budou kontrolovat i reální lidé, ne pouze automatické systémy. K umělé inteligenci se společnost ve velkém uchýlila na začátku pandemie, později se ale ukázalo, že algoritmy chybují a odstraňují i videa, která nejsou závadná. Google se proto nyní rozhodl, že nejlepším řešením bude opět povolat živé moderátory. Deníku Financial Times to prozradil produktový ředitel YouTube Neal Mohan.

Problém chybovosti automatických systémů YouTube poprvé přiznal v srpnu. Tehdy uvedl, že během léta algoritmy odstranily 11,4 milionů videí, protože u nich existovalo podezření, že porušují pravidla sítě. Bylo to nejvíce za podobné období během posledních let a Google to vysvětloval právě tím, že se více spolehl na umělou inteligenci.

Ovšem část těchto videí byla odstraněna neprávem, automatické systémy je posoudily špatně. Toto riziko podle Mohana existovalo od začátku, ale s týmem se rozhodli, že ho podstoupí, jelikož ochrana uživatelů před závadným obsahem je na prvním místě. Problém nastal, když se ukázalo, špatně posouzených videí je opravdu hodně – Google jich za zmíněné období tří měsíců musel vrátit 160 tisíc.

Je to 50 procent z celkového počtu podaných žádostí o odvolání. Loňské roky se číslo pohybovalo okolo 25 procent. Zvýšené použití umělé inteligence tedy vedlo k vyšší chybovosti, čemuž se nyní YouTube chce vyvarovat tak, že obsah opět budou posuzovat i lidé.

Kdy k tomu dojde, zda Googe lidské moderátory již začal znovu přijímat, nebo počká až po pandemii, není jisté. Právě koronavirus byl totiž důvod, proč se na automatické systémy začal klást takový důraz. Pandemie ale zdaleka nekončí, navíc přicházejí další výzvy, kterým se sociální sítě musí věnovat, ať jsou to rasové protesty či nadcházející americké prezidentské volby.