YouTube se už s clickbaitem mazat nebude. V Indii ho začne odstraňovat

YouTube zatočí s clickbaitovými titulky. Specificky používá termín egregious, který do češtiny můžeme přeložit jako nehorázný nebo do nebe volající. Zkrátka ty nejhorší případy z nejhorších. Ne, že by takový obsah nezkoušel potlačit už dřív, ale Google oznamuje novou vlnu úsilí.

Škála na hodnocení míry clickbaitu zřejmě neexistuje. YouTube se chce zabývat videy, jejichž titulky nebo náhledové obrázky slibují obsah, který video ale nenabízí. Po shlédnutí se tudíž můžete cítit podvedeni. Nejvíce to provozovateli služby vadí u obsahu o aktuálním dění a událostech.

Popisuje dva vzorové příklady:

Titulek uvádí „prezident rezignoval!“, ale video se rezignace prezidenta netýká.

Náhledový obrázek uvádí „top politické zprávy“, ale video se zpravodajstvím o politice nezabývá.

Pravidla potlačení clickbaitového obsahu začne Google v nadcházejících měsících jako první uplatňovat v Indii. Problémová videa YouTube v adaptačním období odstraní, ale nebudou se počítat do porušení zásad komunity. Google přitom explicitně říká, že od teď prioritizuje nahrávání nových videí. Neříká, jak přesně bude clickbait identifikovat.

Zdroje: The YouTube Team