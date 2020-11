YouTube Rewind letos nevznikne. Rok 2020 byl příliš drsný

Tradiční výběr toho nejzásadnějšího a nejpopulárnějšího, co se za poslední rok událo na YouTube a v celém světě, letos nevznikne. Sociální síť oznámila, že tzv. Rewind video letos nenatočí, protože by to v probíhající pandemii nebylo vhodné. Rozhodnutí vyvolalo rozporuplné reakce.

Je to poprvé za posledních deset let, co YouTube Rewind nevznikne. Pro připomenutí – jde o hudební video, ve kterém se ohlíží za vším, co se v posledním roce stalo populárním. V podstatě je to trochu nesouvisející mix tancujících celebrit a náhodných meme, do kterého vždy YouTube investuje neuvěřitelné množství financí a který tradičně zveřejňuje v prosinci.

Každý rok toho video doprovází série kontroverzí, fanoušci dost často nesouhlasí s výběrem aktérů či motivů. Na pár dní se vždy z Rewind stane velké téma a vznikají rozsáhlé analýzy, jež zkoumají, co se YouTube rozhodl zařadit, co ne a co to znamená.

Letos tomu však budou lidé kvůli pandemii covid-19 ušetřeni. YouTube v prohlášení uvedl, že Rewind nevznikne z důvodu současné komplikované situace - video podle firmy vždy byla oslava uplynulého roku, ale v roce 2020 není co oslavovat. Síť také poděkovala všem tvůrcům, že v době lockdownu dávali divákům důvod, proč se alespoň na chvíli usmát.

Jak už to bývá u všeho, co se týká YouTube Rewind, reakce na oznámení byly různé. Převažují názory, že jde o dobré rozhodnutí, protože co by letos ve videu bylo? Koronavirus? Na Twitteru se ale rozhořely i spekulace, že firma má pandemii jen jako záminku jak se Rewind vyhnout, jelikož poslední roky byla videa masivně kritizována. Jiní lidé zase podotkli, že YouTube promarnil šanci přijít s něčím pozitivním.

Takto vypadal YouTube Rewind loni, tedy za rok 2019: