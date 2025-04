Před 20 lety se na YouTube objevilo první video. Nudný záznam ze zoo odstartoval revoluci

Dnes je to přesně 20 let, kdy se na YouTube objevil první obsah. Nahrál jej tam Jawed Karim, jeden ze spoluzakladatelů dnes největší sítě pro sdílení videí. Nese název Me at the zoo a zachycuje jeho návštěvu zoo v San Diegu, kde mimo jiné poznamenává, že „sloni mají fakt dlouhé choboty“. Má přes 355 milionů zhlédnutí, skoro 50× méně než nejúspěšnější Baby Shark Dance, který letos pokořil hranici 15 miliard.

Návštěva zoo ale má vyšší historickou hodnotu, protože odstartovala obří fenomén. Myšlenka na jeho vytvoření se zrodila v roce 2005, kdy tři bývalí zaměstnanci PayPalu – Steve Chen, Chad Hurley a Jawed Karim – chtěli vytvořit jednoduchý způsob, jak sdílet videa online. Impulsem byla mimo jiné frustrace z toho, jak těžké bylo najít amatérské záběry z ničivého tsunami v Indickém oceánu, ke kterému došlo na konci roku 2004 a vyžádalo si přes 200 tisíc obětí.

YouTube tehdy nebyl jediný, kdo se snažil prorazit s podobnou službou. V lednu 2005 spustil Google svůj vlastní projekt s názvem Google Video. Jenže YouTube rostl mnohem dynamičtěji a už v listopadu 2006 Google uznal jeho potenciál – a za 1,65 miliardy dolarů jej koupil. Google Video nakonec skončil ve prospěch YouTube, který tak získal naprostou dominanci na trhu.

Dnes má YouTube 2,7 miliardy aktivních uživatelů, kteří videa sledují alespoň jednou do měsíce. K tomu desítky milionů tvůrců, kteří je pravidelně zásobují. Tři miliony kanálů je zapojených pro partnerského programu a Google se s nimi dělí o příjmy z reklam a předplatného Premium. Jen za poslední tři roky jim vyplatil již přes 70 miliard dolarů.