Máte levné YouTube Premium přes VPN? Google vám možná předplatné zruší

Kdo se chce oficiální cestou vyhnout reklamám na YouTubu a získat prostřednictvím předplatného Premium i další funkce, musí podle obchodních podmínek Googlu platit tarif, který je dostupný v zemi, kde pobývá.

Tak to platilo vždy, ale firma toto pravidlo nijak aktivně nevynucovala. Stačilo použít VPN, připojit se k argentinským, tureckým nebo indickým serverům, zfalšovat fyzickou adresu, a zaplatit zlomek toho co doma. Google proti tomu zasáhl už loni, kdy v cenových rájích tarify zdražil (byť jsou pořád levnější než jinde), ale teď začíná i zpětně rušit předplatná, pokud je přesvědčený, že je člověk nepoužívá v zemi registrace účtu.

Tento týden na to začali upozorňovat lidé na Redditu a firma novou politiku potvrdila i médiím. Jestli jde o celosvětový zásah proti zfalšovaným adresám, či jen test ve vybraných regionech, zatím nevíme. Google k tomu ale samozřejmě má právo, protože uživatelé vědomě obcházejí podmínky, které sami museli odsouhlasit.

Motivace k porušování pravidel je však velká, protože cenové rozdíly napříč zeměmi jsou dramatické. Kupříkladu v Argentině stojí individuální účet 869 pesos (22 Kč), v Indii 129 rupií (36 Kč), zatímco v Česku je to 179 Kč a na Slovensku 7,19 eura (179 Kč). Ale například Britové platí ještě více než my, konkrétně 12,99 libry (383 Kč). Nejvíci „biti“ jsou pak Švýcaři, kde tarif stojí 15,90 franku (415 Kč).

Globální společnosti pochopitelně neustále řeší, jaké ceny svých produktů a služeb volit. Google do nich promítá kupní sílu dané země, proto pak vidíme takto dvacetinásobný rozdíl mezi nejlevnějším a nejdražším tarifem. Pokud by však účtoval všude stejnou částku, tak by se buď sám připravoval o příjmy, nebo by v opačném případě byly tarify tak drahé, že by je v chudších zemích nikdo neplatil.

Zdroj: PCMag, Android Authority