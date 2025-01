YouTube Premium má kvalitnější zvuk u hudebních videí a přeskočí nudné pasáže

YouTube Premium zavádí nové funkce, byť zatím na experimentální úrovni. Zapnete je na stránce youtube.com/new. Seznamu vévodí kvalitnější zvuk. Audio s přenosovou rychlostí 256 Kb/s bude podporováno u hudebních videí. Na webu podpory YouTube uvádí, že by video mělo mít zvuk s přenosovou rychlostí alespoň 64 Kb/s. Doporučuje nahrávání v co nejvyšší kvalitě, všechna videa ovšem následně sám zkomprimuje.

Na webu na klasických počítačích YouTube nabídne Jump Ahead (Posunout dopředu). AI na základě sledování určí pro vás nejzajímavější momenty ve videu – a vy se na ně rychle přepnete. Když se klávesnicí posunete dopředu, v pravém dolním rohu videa se může ukázat tlačítko Posunout dopředu.

Funkce byla loni v květnu uvedena na mobilech. Experiment je dostupný do 5. února a lze předpokládat, že nedlouho poté bude funkce oficiálně dostupná ve všech účtech v základní výbavě. Hodí se zejména u videí bez kapitol.



Posunout dopředu bylo dříve dostupné na mobilech, ale přichází na počítače

Další novinky míří na smartphony. YouTube Shorts na iOS přehrajete v režimu Picture-in-Picture. Na této platformě bude chytré stahování na úložiště stahovat rovněž Shorts. Na mobilech obecně video brzy přehrajete až čtyřnásobnou rychlostí.

Google dále zavede výhodnější předplatné pro ty, kteří si platí Google One Premium. Nabídka zatím míří jen na USA. Časem se nejspíš dočkají i další země, může to být otázka měsíců i let. Firma neuvádí, o kolik bude cena předplatného nižší.

Zdroje: YouTube Blog | YouTube Help