YouTube po odsouzení zpěváka R. Kellyho za sexuální zneužívání ruší jeho kanály

Americký zpěvák, skladatel a hudební producent R. Kelly (celým jménem Robert Sylvester Kelly) byl v září tohoto roku shledán vinným za sexuální zneužívání a vydírání. Rozsudek má být vynesen počátkem května příštího roku. Vedle možného doživotí přišel zpěvák také o své kanály na platformě YouTube.

R. Kelly byl odsouzen federální porotou v procesu, v němž žalobci zpěváka, jenž se proslavil například hitem „I Believe I Can Fly“, vinili, že po dobu nejméně 25 let zneužíval své hvězdné slávy k tomu, aby lákal mladé ženy a nezletilé dívky na sex.

Konec na YouTube

Jedna z největších platforem pro sdílení videa odstranila dva zpěvákovy kanály: RKellyTV a RKellyVevo. Kromě toho R. Kelly už nebude moci založit ani vlastnit žádný další kanál na YouTube, uvádí se v prohlášení zaslaném na žádost agentury Reuters o komentář.

„Můžeme potvrdit, že jsme v souladu s našimi pokyny pro odpovědnost tvůrců ukončili dva kanály spojené s R. Kellym,“ uvedl mluvčí YouTube. Platforma již dříve rušila kanály po odsouzení jejich majitelů – stalo se tak například v případě trenéra Larryho Nassara, který byl odsouzen za zneužívání stovek mladých gymnastek.

Pravidla říkají, že pokud je majitel kanálu odsouzen za závažný trestný čin nebo se k němu přizná, může YouTube jeho kanál smazat, jestliže úzce souvisí s daným trestným činem. V tomto případě dle YouTube R. Kelly využíval slávu a moc, kterou získal v hudebním průmyslu, ke zneužívání žen a nezletilých dívek.

Umlčí ho i jinde?

Jistým paradoxem však je, že písně tohoto zpěváka budou i nadále k dispozici v rámci YouTube Music – služby YouTube pro streamování hudby. Stejně tak všechna videa nahraná ostatními uživateli budou i nadále k dispozici.

V USA probíhá kampaň MuteRKelly („umlčte R. Kellyho“), která požaduje, aby se zpěvákova hudba úplně přestala vysílat i streamovat. Na sociálních sítích nyní vyzývá ostatní velké platformy, jako je Spotify, Apple Music a Amazon Music, aby následovaly krok YouTube a skladby R. Kellyho vyřadily.

V soudním procesu s R. Kellym vystoupilo 11 obětí – devět žen a dva muži – kteří popsali sexuální ponižování a násilí, jímž si prošli. Po dvou dnech jednání porota shledala zpěváka vinným ze všech devíti obvinění, kterým čelil.