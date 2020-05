YouTube nepovažuje 720p za HD. Vysokým rozlišením je odteď až 1080p

Největší videoserver na světě již nepovažuje 720p za vysoké rozlišení. Populární youtuber Marques „MKBHD“ Brownlee si všiml, že v přehrávači u této možnosti chybí značka HD, ta je až u rozlišení 1080p a 1440p.

Ke změně ze strany YouTubu zřejmě došlo někdy před měsícem, to začali úpravu hlásit první uživatelé na Redditu. Úprava možná přišla ve stejné době, kdy Google kvůli koronaviru změnil výchozí kvalitu při spuštění videa. Od 24. března totiž v EU, Švýcarsku a Británii degradoval videa na „standardní rozlišení“, a kdo chce vyšší, musí si to explicitně vynutit. Přehrávače nicméně rovnou spouštějí 480p, nikoliv 720p, které již Google také považuje za SD.

Interpretací, co se stalo, může být více. V době 4K televizorů nebo nástupu 8K kamer do mobilů již 720p může působit jako přežitek, když nabízí až 36× méně pixelů. Navíc to může být i píchnutí do konkurence, kdy Apple řádově stejné rozlišení používá i u mobilů za 20 tisíc.

Na druhou stranu ale zkratka HD v historii neměla nikdy zcela pevnou definici. Puntičkáři sice používají zkratky HD (720p), Full HD (1080p), Quad HD (1440p) či Ultra HD (2160p), ale v televizním světě byl výklad volnější. Kupříkladu televizory s rozlišením 1280 × 720 px se prakticky vůbec nevyráběly, za HD firmy považovaly 1366 × 768 px. A televizní stanice označují za HD i 1080p (ostatně stejně jako Google).

Na filosofickou debatu ostatně může být i to, jestli je high definition otázkou pouze rozlišení. V praxi totiž kvalitu neméně ovlivňují použitá obrazová komprese, konkrétní nastavení/profil kodeku a též datový tok. Na YouTubu, který kvalitou hodně šetří, je 1080p horší než na Netflixu. A na něm je 1080p horší než na Blu-ray discích.