YouTube nemůže za vámi nahraný warez, když o tom neví, rozhodl Soudní dvůr EU

Soudní dvůr EU potvrdil letitou praxi, která vychází jak z unijních a národních autorskoprávních legislativ, tak třeba z americké DMCA. Tedy, pokud internetová služba X sdílí uživatelem Y nahraný pirátský obsah Z, o kterém neví, že je pirátský, není za toto porušování autorských práv zodpovědná.

Evropský soud rozhodoval v poměrně letitých případech C-682/18 a C-683/18 z roku 2008 a 2013. V tom prvním jde o zveřejnění pirátské nahrávky A Winter Symphony od Sarah Brightmanové na YouTube a dále o nahrávky během koncertů na jejím turné Symphony Tour.

Druhý případ se týká děl Gray’s Anatomy for Students, Atlas of Human Anatomy a Campbell-Walsh Urology, které kdosi nahrál na službu Uploaded spravovanou společností Cyando.

Oba se nejprve dostaly na stůl německého Spolkového soudního dvora, který se teprve obrátil na Soudní dvůr EU, aby mu vyložil unijní právo.

Ten již loni a předběžně uvedl, že YouTube a další služby nemohou být zodpovědné za porušování autorských práv, pokud tak samotné vědomě nečiní. Nyní to soud potvrdil černé na bílém.

Jinak by tomu ale bylo v případě, pokud by citovaný YouTube věděl, že se jedná o warez – třeba na základě proaktivní kontroly pirátského obsahu, o kterou usiluje novelu unijního autorskoprávní legislativy.

Když YouTube neví, tak je to v pořádku

To znamená, že pokud by měl YouTube v databázi Content ID nějakou formu kontrolního součtu/hashe naprosto všech autorsky chráněných děl v tomto časoprostoru včetně děl, kterých se týká tento případ, jeho detekční mechanizmy by zjistily nahrání warezu, a přesto by umožnily jeho publikaci, pak už by to byl problém.

Soudní dvůr tedy v podstatě potvrdil současnou praxi, že provozovatel podobné služby, která umožňuje sdílení uživatelského obsahu, není zodpovědný do chvíle, kdy je sám informován o tom, že činí něco nekalého. K tomu slouží hlášení, se kterými se na internetu setkáváme podle americké právní předlohy pod zkratkou DMCA.

