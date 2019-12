YouTube Music zostřuje boj se Spotify, všem zavádí osobní playlisty

Do intenzivnějšího boje se zavedenými velkými hudebními streamovacími společnostmi vyráží YouTube Music. Tento týden spustil uživatelům rovnou tři personalizované playlisty, které mají pomoci objevit novou hudbu. Jeden má přímo konkurovat oblíbené funkci Discover Weekly, kterou obsahuje Spotify. Playlisty byly spatřeny již v minulosti během testování, ale nově jsou dostupné pro všechny uživatele YouTube Music po celém světě.

Jednotlivé playlisty se jmenují Discover Mix (Objevujeme), New Release Mix (Hudební novinky) a Your Mix (Váš mix). Všechny mají funkci odpovídající svému názvu.

Discover Mix je de facto kopie Discover Weekly od Spotify, uživatelům nabídne výběr hudby, kterou algoritmy vyhodnotí, že by se jim mohla líbit. V seznamu bude padesát skladeb a bude aktualizován každou středu. Cílem je, aby lidé tímto způsobem objevili nové interprety či méně známé skladby od oblíbených hudebníků.

Jedinou odlišností od Spotify je, že playlist bude využívat i historická data i ze samotného YouTube, nejen YouTube Music, tudíž může vám doporučit styl hudby, který jste poslouchali například před osmy lety, kdy hudební služba ještě neexistovala.

Co se týče New Release Mix, bude obsahovat nové skladby od vašich nejoblíbenějších interpretů, aby vám neunikla jejich tvorba. Tento seznam se bude aktualizovat každý pátek, protože nová alba většinou vychází na konci týdne, nicméně pokud nějaký hudebník něco představí uprostřed nebo začátkem týdne, bude to do playlistu přidáno za pochodu.

Poslední novinkou je playlist Your Mix, který je jakousi kombinací Discover Mix a vašich nejoblíbenějších a nejposlouchanějších skladeb. O něm YouTube říká, že bude aktualizován pravidelně bez většího časového určení, takže denně.

Jak bývá u podobných funkcí zvykem, novinku použijete, zejména pokud jste aktivními posluchači YouTube Music. Bude navíc dokonalejší s přibývajícími naposlouchanými hodinami hudby. Pokud službu zapnete jen občas, nic ohromného a skutečně personalizovaného playlisty nenabídnou.

Google poslední měsíce masivně propaguje YouTube Music, i do něj finančně investuje. Aplikace je již výchozí na zařízeních s Androidem, zcela nahradila Google Play Music. Přístup se podle některých informací daří, například v Indii už má mít služba více aktivních uživatelů než Spotify. Indie je přitom klíčový trh.

Nové playlisty jsou již dostupné všem jak na desktopu, tak v iOS a Androidu.