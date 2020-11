YouTube Music získává lepší doporučování hudby a playlistů. Inspirovalo se u starého Play Music

Google již započal s vypínáním své služby Play Music, nástupnické YouTube Music ale stále neobsahuje všechny funkce svého předchůdce. Nyní ale přibyl další balík v podobě playlistů doporučovaných pro různé příležitosti.

Doporučování nové hudby je jedna z výhod streamingu, kde nejste odkázáni jen na zakoupené skladby. Vše ale závisí na tom, jak dobře je služba schopná trefit se do vašeho vkusu a doporučit to, co se vám skutečně líbí. Hodně záleží na vstupních datech (tedy na tom, abyste naučili službu, co se vám líbí a co ne samotným posloucháním, či označováním písní), ale i algoritmech, které pro doporučování používá.



V mobilní aplikaci YouTube Music se objevily nové záložky s doporučeními. Staré Play Music je mělo v kartách pod sebou

Již původní Play Music umělo doporučovat hudbu podle denní doby a toho, co zrovna děláte. Tedy pokud jste zrovna doma, nabídlo písničky, které běžně posloucháte v tuto denní dobu doma, či když cestujete do práce, nabídlo jiný výběr. Podobně funguje i YouTube, vše se ale doposud zobrazovalo v pásech uvnitř aplikace a samotné řazení těchto pásů bylo dosti nahodilé.

Nyní přichází nové přepínače v horní části aplikace, které umožňují přímo vybrat, zda chcete hudbu pro relaxování, či třeba cvičení. Součástí těchto výběrů jsou i zbrusu nové automaticky vytvářené playlisty. Původně byl s novinkami pro vás pouze jeden, nyní jich je několik.

Google se tak očividně hodně snaží, abyste u YouTube Music zůstali a neutíkali ke konkurenci, která má, hlavně v případě Spotify, podobné funkce již delší dobu a pouze přidává další automatické playlisty.

Jak převést svou knihovnu z Play Music na YouTube? Jednoduše: