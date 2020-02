YouTube slaví 15 let. I přes nástup TikToku a dalších zůstává největším archivem 21. století

15. února roku 2005 v 6:13:12 středoevropského času si Steve Chan, Chad Hurley a Jawed Karim zaregistrovali novou doménu youtube.com, která se v příštích letech stala druhou nejnavštěvovanější webovou adresou na světě. Hned po Googlu.

On this day in 2005: YouTube founded pic.twitter.com/S71zIaKZCu — Norbert Elekes (@NorbertElekes) February 14, 2020

YouTube vznikl jako reakce na tehdejší absenci univerzálního a komunitního webového skladiště videí, na kterém byste našli jak záběry významných událostí – ostatně necelé tři měsíce před tím postihlo jihovýchodní Asii ničivé tsunami, tak první roztřesená amatérská videa od přátel, kteří si pořídili tehdejší mobil s příšernou kamerou nebo první digitální fotoaparát.

První testovací video Me at the zoo od Jaweda Karima je doposud online:

Celosvětový audiovizuální archiv

Dnes všechny tyto ikonické záběry, které vstoupily do historie, i drobnosti ze života najdeme právě na Youtube, Jenže ten tehdy ještě neexistoval. Google experimentoval se svoji stále ranou službou Google Video, pak tu byly portály jako Metacafe, Vimeo a chystalo se spuštění DailyMotion, každý na to šel ale trošku jinak.

Programátoři se zkušenostmi z PayPalu se proto rozhodli, že to zkusí také a nabídnou jednoduchou platformu, kam bude moci každý nahrát vlastní záběry a snadno sledovat veřejný obsah nahraný ostatními uživateli.

Win-win

V průběhu roku 2005 o svých plánech přesvědčili investory, získali potřebný kapitál a začali nakupovat servery. YouTube konečně ožil, postupně se plnil videi a o rok později už byl natolik velký, že dominující Google přehodnotil další vývoj svého Videa, a YouTube prostě koupil za 1,65 miliard dolarů v jeho akciích.



YouTube dnes není je skladem amatérských videí, ale i originálního obsahu a muziky

Vydělali na tom úplně všichni. Cena akcií Googlu v příštích čtrnátci letech poskočila o celý řád, a když se letos mateřský Alphabet poprvé pochlubil, kolik jeho YouTube vlastně vydělává, dozvěděli jsme se, že v roce 2019 utržil 15,1 miliard dolarů. Devětkrát tolik, za kolik jej Google před 15 lety koupil (bez odpočtu inflace).

YouTube dnes tvoří 10 % tržeb Alphabetu, pod jehož křídla spadá i Google, a jeho výdělky z reklamy a předplatných se meziročně téměř zdvojnásobily mimo jiné i díky službě Premium.

Ubyla nejkratší videa

Co je však nejdůležitější, z někdejšího maličkého webu se skutečně stal největší videoarchiv planety, který vedle soukromých videí a obsahu od profesionálních youtuberů a dalších producentů snad navždy zaznamená ony ikonické záběry z 11. záři 2001, konce roku 2004 a všechny další události.



YouTube dnes

Splnil tedy účel svých zakladatelů a toto mu dnes nevezmou ani jeho největší vyzyvatelé z řad nové vlny počínaje Instagramem a TikTokem, no a konče Facebookem, který se začal videím pořádně věnovat až v posledních letech a spíše než technologicky YouTubu konkuruje svojí sociální sítí a dosahem.

Tyto služby totiž sice YouTubu skutečně přebírají část spíše mladšího publika a také ta nejkratší videa a několikasekundové skeče s jepičím životem, tím se ale naopak prodlužuje doba, po kterou zůstane divák na YouTube – chodí sem jednoduše sledovat ta další, ať už to jsou hudební klipy, youtubeři anebo miliony a miliony dalších videí.