YouTube jako tržiště. Google chce automaticky detekovat produkty ve videích

YouTube znovu přemýšlí, jak navýšit příjmy. Vyvíjí algoritmus, který bude schopný rozpoznat produkty ve videích. Jak upozornil 9to5Google, podobná funkce byla v omezené formě testovaná již minulý rok. Nyní se rozšířila a také test je masivnější, narazit na něj mohou uživatelé v USA.

„Experimentujeme s novou funkcí, která detekuje produkty zobrazené ve videích, včetně doplňujících produktů. Funkce bude zobrazena mezi doporučenými videi, uživatelé ji uvidí pod přehrávačem,“ uvádí YouTube s tím, že cílem je pomoci lidem získat informace o předvedených produktech.

Reálný cíl ale bude přiživit se na tzv. affiliate odkazech, které mohou být velmi lukrativní. Tedy Google by získával od firem podíl za to, že produkty vyjmenovává a přikládá k nim odkazy na obchody. Za proklik nebo dokončený nákup by dostal provizi.

Zajímavé je slovo detekovat, YouTube skutečně plánuje pomocí algoritmu analyzovat obsah videa, nebude zkoumat jen titulky či tagy. Díky tomu může zaznamenat i produkty, které nejsou hlavním tématem videí a zobrazovat jich více. Ale jako vždy záleží, jak pokročilý systém bude. V každém případě se z YouTube stává obchodní místo, což je meta, kterou si Google stanovil už loni.