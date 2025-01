YouTube chce otrávit piráty. Zobrazí jim klidně hodinovou nepřeskočitelnou reklamu

Magazín Android Authority v závěru minulé týdne sesbíral zkušenosti několik uživatelů, kterým YouTube zobrazuje absurdně dlouhé reklamy, které není možné přeskočit. Trvají třeba hodinu, někteří uživatelé ale hlásí i dvakrát či desetkrát delší.

To rozhodně není běžné chování. Nepřeskočitelné reklamy mají dle nápovědy Googlu dosahovat nanejvýš 15–20 sekund. Minimálně u jednoho uživatele je vidět, že používá blokátor reklam. To by mohlo být potenciální vysvětlení. Google pravidelně nachází způsoby, jak blokátory obcházet. A drakonický trest v podobě hodinové reklamy může být prevencí proti jejich používání.

To ostatně naznačuje i vyjádření, které Android Authority od provozovatele největší video sítě získal. „Reklamy jsou pro naše tvůrce životně důležité, pomáhá jim provozovat a rozvíjet jejich podnikání. Proto používání blokátorů reklam porušuje podmínky služby YouTube. Zahájili jsme celosvětové úsilí, abychom vyzvali diváky s povolenými blokátory reklam, aby reklamy na YouTube povolili nebo vyzkoušeli službu YouTube Premium, která je bez reklam,“ říká Google.

Ze screenshotů (například na Redditu) ale není patrné, že by Google uživatelům něco vzkazoval. U nekonečné reklamy není žádná rada nebo vysvětlení.