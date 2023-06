YouTube bude automaticky dabovat videa do jiných jazyků. Vše provede AI

Jsou to čtyři měsíce, co Google umožnil do videí na YouTubu vkládat další zvukové stopy. Tehdy to prezentoval na příkladu Jamese Donaldsona aka MrBeasta, jednoho z nejsledovanějších autorů na síti. MrBeast založil vlastní dabingovou společnost, jejíž služby využívá u vlastních videí, ale poskytuje je i dalším tvůrcům. Těm by ale mohla pomoci také novinka přímo od Googlu.

V jeho inkubátoru Area 120 se od loňska rodí nová služba Aloud, která má přinést automatický dabing díky umělé inteligenci. Vše spočívá v tom, že YouTube nejprve přepíše zvuk do titulků (ty ještě lze ručně opravit), pak je přeloží a nakonec znovu pomocí hlasové syntézy převede do mluvené podoby.

Podle magazínu The Verge již firma Aloud testuje se stovkami tvůrců. Aktuální jsou dostupné překlady mezi angličtinou, španělštinou a portugalštinou, brzy by měly dorazit také hindština a indonéština. Pokud umíte španělsky, můžete překlad ověřit na tomto videu kanálu Amoeba Sisters.

Já španělsky neumím, ale vnímám, že je hlas trochu nepřirozený, monotónní. Podle mluvčí Googlu Jessicy Gibby ale tým stojící za Aloud pracuje na dalších vylepšeních. V hlasu má být více emocí, dabing by časem měl převzít barvu hlasů z původní zvukové stopy a chystá se i lip sync, aby se překlad trefil do úst.