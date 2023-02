YouTube testuje kvalitnější video v 1080p. Streamy budou mít vyšší datový tok

Uživatel Redditu s přezdívkou KZedUK si všiml, že se mu při přehrávání videa na YouTubu objevily v nastavení kvality dvě možnosti 1080p. Jedna klasická a ta druhá má u sebe napsáno Premium / Enhanced bitrate. Pravděpodobně jde o další test, jehož jsme byli svědky i na podzim.

Tehdy YouTube u vybraných uživatelů zkoušel, že by rozlišení 2160p nechal dostupné jen pro předplatitele s tarifem Premium. Sama firma krátce nato oznámila, že to byl opravdu jen test, a okamžitě jej ukončila.

Teď zřejmě ověřuje, jestli jsou lidé ochotní připlatit si za kvalitnější video, i pokud jde o míru detailů při stejném rozlišení. YouTube je totiž proslulý tím, že na 1080p šetří datovým tokem. Videa na větších obrazovkách než těch mobilních nevypadají moc dobře a lidé to částečně kompenzují tím, že video přepnou do 1440p nebo 2160p, i když třeba jejich displej takové rozlišení ani nemá.

Jenže taková možnost se samozřejmě nabízí jen u videí, které někdo na YouTube ve vyšším rozlišení opravdu nahrál. A ještě to vyžaduje výkonnější hardware, protože rozlišení nad 1080p jsou na YouTubu ve formátech VP9 či AV1, pro které nemusí být v systému hardwarový dekodér, takže to musí méně efektivně počítat procesor.

Zvýšení datového toku u 1080p by zabilo dvě mouchy jednou ranou. Fungovalo by to dobře na starším hardwaru, i u starších videích. U nich by teoreticky ani nemuselo dojít k opětovnému nahrání, protože Google si na serverech uchovává kopie v původní kvalitě. Když si totiž skrz službu Takeout necháte exportovat vlastní videotéku, získáte zpět tytéž soubory, které jste uploadovali.

Nutno podotknout, že Google se zatím k testu nijak nevyjádřil, takže se k myšlence lepšího 1080p raději neupínejte. Tím spíš, že pro většinu lidí asi nebude atraktivní si kvůli tomu platit Premium za 179 Kč měsíčně.