YOU.com je ambiciózní vyhledávač, který nabízí něco lepšího, než „jedinou správnou odpověď“ od Googlu

YOU.com je vyhledávač, který jde na věc jinak než Google. Zatímco Google se snaží o nalezení jediné nejsprávnější odpovědi, YOU chce web sumarizovat, výsledky třídit a porovnávat. Výsledky jsou řazené v maticích podle jednotlivých sekcí: web, zprávy, obrázky, videa, ale vlastní sekce mohou mít i konkrétní služby jako Twitter, Wikipedia, Reddit, nebo The New York Times.

Pro různé dotazy mají sekce různé priority, a tedy různé pořadí. V některých případech výsledky nevyhnutelně připomínají Google a oči to táhne k prvním odkazům, ale zároveň jsou na stránce vidět další relevantní zdroje (zatímco Google ukáže další, čím dál méně a méně relevantní odkazy).



Důležitým prvkem je možnost ovlivnit podobu výsledků. Každý přihlášený uživatel může hlasováním (šipkami) určit, které zdroje jsou pro něj více, které méně důležité. Vedlejší tlačítka zase určí, jak velká sekce bude.

Vyhledávači chybí některé užitečné funkce, které známe z Googlu. Například omezení výsledků podle času. Ale to jsou věci, které by se postupně měly měnit. Vývojáři YOU.com se vymezují proti Googlu, který se snaží služby integrovat, vysávat z nich informace a ukazovat je ve svém prostředí. YOU bez problémů pošle uživatele přímo ke zdroji. YOU více dbá na soukromí, nesleduje (tolik) své uživatele, na stránce také chybí reklama. Což je na jednu stranu milé, na druhou stranu to znamená, že zatím chybí obchodní model.

Betaverze vyhledávače běží od 9. listopadu. Za projektem stojí dva zaměstnanci Salesforce, financování ve výši 20 miliónů dolarů jim poskytl šéf Salesforce Marc Benioff.

Krátké představení YOU.com: