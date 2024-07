Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro je ten pravý větrák pro geeky. Má totiž akumulátor a Wi-Fi, a tak ho ovládneme v Pythonu

Co se dá ještě vymyslet nového na stojanovém ventilátoru? Vždyť je to jen motor s vrtulí na plechové tyčce. Je to prosté, stačí do něj přimontovat Wi-Fi čip, lithiový akumulátor a z poměrně banálního stroječku se rázem stane blbina, která má s trochou nadsázky více funkcí než moje automatická pračka.

Ventilátor s Wi-Fi a akumulátorem

Přesně tyto vlastnosti splňuje Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro, jehož cena se na českých e-shopech pohybuje okolo tří tisíc korun. Jasně, je to docela pálka – vždyť ty nejlevnější stojanové vrtule koupíte zhruba za pětistovku –, tuto ale můžete ovládat z mobilní aplikace Xiaomi Home pro Android a iOS a vytáhnout třeba i na zahradu.

Ovládáme ventilátor z mobilu a vyrobíme si webový ovladač v Pythonu:

Protože nešťastné Brno už týdny spaluje letní slunce a ČHMÚ stále dokola vydává varování, chtěl jsem si to vyzkoušet na vlastní kůži a jeden kus si hned objednal. Byť se jedná o stojanový ventilátor, výrobce jej dostatečně rozložil, takže se jeho krabice bez problému vejde i do výdejních boxů.



Ventilátor v krátkém provedení (v balení je prodlužovací tyč), jeho ovládání a krček propojovacího konektoru

Doma pouze přišroubujete vrtuli k 12V BLDC motoru s hlučností nejvýše 58 dB a příkonem 24 W, složíte její ochranný kryt a horní část zacvaknete do základny. I bez připojení napájení se poté ozve pípnutí a rozsvítí se LED, v základně je totiž lithiový akumulátor s kapacitou 2800 mAh, který na poloviční výkon dodá dostatek šťávy až na 15 hodin provozu!

Základnu s baterií dobíjí opět 12V zdroj s magnetickým konektorem, takže každý kutil snadno zvládne úpravu třeba pro napájení z malého fotovoltaického panelu nebo automobilu.

Vypadá jednoduše, ale umí toho hromadu

Větrák je na první pohled až puristicky prostý, ale má docela bohatou funkční výbavu. Nastavit totiž můžete:

Režim větrání: Normální, přirozený vánek

Normální, přirozený vánek Rychlost otáčení: 0-100 %

0-100 % Automatické otáčení

Úhel automatického otáčení: 30°, 60°, 90°, 120° a 140°

30°, 60°, 90°, 120° a 140° Časovač vypnutí: 1-480 minut

1-480 minut Pootočení o krok: Doleva, doprava

Doleva, doprava Dětský zámek

Podsvícení

Bzučák

O základní ovládání se postará čtveřice tlačítek přímo na ventilátoru (vypínač, rychlost, režim, časovač, nastavení Wi-Fi), o vše ostatní pak už samotná mobilní aplikace, díky které nebudete muset ani vstát z gauče.



Ventilátor pohání 12V zdroj s magnetickým konektorem na základně a 12V i i stejnosměrný motor vrtule (BLDC)

Zvláště natočení hlavy o krok doleva a doprava oceníte třeba v ložnici nebo v gauči u Netflixu, směr proudění vzduchu si totiž nastavíte, aniž byste se museli zvednout – ano zhýralost sama! K dokonalosti chybí už jen dálková úprava vertikálního sklonu. To musíte zvládnout ručně.