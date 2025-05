xDSL v Česku poprvé oslabilo, dotahuje se na něj optika. Tuzemským přípojkám ale stále vládne Wi-Fi

Podle čerstvě vydané výroční zprávy ČTÚ u nás loni bylo 4 163 000 pevných internetových přípojek, o 1,6 % více než v roce 2023. Úřad odhaduje, že jednou měsíčně proteklo v průměru 370 GB dat, o rok dříve to bylo 333 GB.

Nejrozšířenějším typem připojení je stále Wi-Fi či obecně bezdrátové sítě využívající nelicencovaná pásma. Těch bylo 1,12 milionu, číslo poslední roky stagnuje. Už to pomalu vypadalo, že by jej mohla srovnat technologie xDSL, jež přesáhla milion, jenže loni počet přípojek poprvé v historii oslabil. Je to dáno přirozeným přesunem lidí k rychlejší optice. Navíc i Cetin spravující metalickou síť může některé domácnosti při upgradu připojení převést na optická vlákna.

V Česku loni bylo 948 tisíc aktivních přípojek typu FTTH či FTTB, kdy optika vede až do domu či bytu. Do xDSL tak zbývá jen 50 tisíc, to se pravděpodobně stane během letoška. Mírně oslabila kabelovka s 600 tisíci přístupy. Naopak lehce vzrostly fixní 4G/5G sítě, které mají 476 tisíc přípojek.

Odhad 2019 Odhad 2020 Odhad 2021 Odhad 2022 Odhad 2023 Odhad 2024 Wi-Fi 1 080 tisíc 1 090 tisíc 1 120 tisíc 1 130 tisíc 1 120 tisíc 1 120 tisíc xDSL 920 tisíc 957 tisíc 990 tisíc 1 010 tisíc 1 014 tisíc 991 tisíc optika (FTTH/B) 650 tisíc 715 tisíc 740 tisíc 820 tisíc 884 tisíc 948 tisíc kabelovka 595 tisíc 612 tisíc 625 tisíc 613 tisíc 605 tisíc 600 tisíc fixní LTE/5G 422 tisíc 440 tisíc 451 tisíc 452 tisíc 454 tisíc 476 tisíc

Český telekomunikační úřad dále odhaduje, že jen 28 tisíc přípojek je jiného typu než výše zmíněné. Okolo osmi tisíc jsou sítě typu FWA, tedy bezdráty v licencovaných pásmech. Zbytek připadá na satelity, PLC, SDSL, místní LAN apod.