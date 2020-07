Xbox Series X bude mít pomalejší SSD než PS5, i to externí

Seagate bude (alespoň prozatím) exkluzivním dodavatelem rozšiřujících SSD pro nový Xbox Series X. Firma již pro ně na svém webu vytvořila produktovou stránku a dozvěděli jsme se jednu novou informaci. Jednotka ve tvaru zvláštního flash disku využívá rozhraní PCIe 4.0 ×2.

Verze rozhraní není vzhledem dostupnému procesoru architektury AMD Zen 2 překvapivá. Pozornost však budí jen dvoulinkové připojení s teoretickou propustností zhruba 4 GB/s, což ale vzhledem k interní jednotce nového Xboxu stačí i s rezervou. U NVMe SSD se nicméně obvykle pracuje se čtyřmi linkami, a tedy až dvojnásobnou rychlostí. Takové ostatně bude i na konkurenční konzoli PlayStation 5.

Microsoft během březnového představení specifikací konzole uvedl, že interní 1TB SSD nabídne sekvenční čtení až 2,4 GB/s, díky účinné kompresi a hardwarovému dekodéru se ale data do paměti budou načítat rychlostí až 4,8 GB/s. Firma přitom slibuje konzistentní výkon vstupně-výstupních operací a zaručuje, že externí jednotka se bude chovat stejně jako ta interní.

Sony zvolilo jiný přístup. V PS5 najdeme 825GB SSD (PCIe 4.0 ×4) s dvanáctikanálovým řadičem a surovým čtením až 5,5 GB/s. Při započtení komprese bude I/O propustnost 8 až 9 GB/s.

Externí disky pak nemají žádný proprietární formát a vazbu na jednoho výrobce, ale v konzoli bude slot pro klasické NVMe SSD do slotu M.2. Také Sony ale chce, aby hráči nepoznali rozdíl mezi interní a externí jednotkou, takže ty externí bude certifikovat. Jednak kvůli rychlostem, jednak kvůli tvaru, neboť některé modely s vlastními pasivními chladiči by do PS5 nešly zasunout.

Lepší výkon i na PC

Ač je výkon SSD u PS5 dvojnásobný, v praxi nejspíš rozdíly nebudou tak patrné. Obě konzole slibují okamžité načítání her i rychlé cestování v otevřených světech. Klíčové přitom je, že se kompletně změnila softwarová disková rozhraní, protože stávající systémy nedokázaly rychlejší SSD plně využít.

To se mimochodem týká i počítačů. Přestože rychlosti mohou být oproti plotnovým diskům v extrémních případech až o dva řády vyšší, po nasazení SSD se hry nenačítají stokrát rychleji, nárůst je spíš v nižších jednotkách. Změní se to s nástupem nového DirectStorage API a her, které toho budou umět ve Windows 10 využít.

via Hardware Times