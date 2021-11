Xbox oslavil 20 let. Microsoft na webu otevřel jeho virtuální muzeum s exponáty a událostmi

Značka Xbox oslavila 15. listopadu dvacet let své existence. To je výročí, které určitě stojí za oslavu, a nutno uznat, že Microsoft ji pojal ve velkém stylu. Součástí nadílky je také nově spuštěné virtuální muzeum, které vás provede historií Xboxu.

Virtuální muzeum oslavující 20 let Xboxu může znít trochu samoúčelně, ale pro mnohaleté fanoušky je něčím, co prostě nemohou minout. K jeho návštěvě stačí do prohlížeče zadat adresu museum.xbox.com.

Muzeum Xboxu

Expozice začíná na samém počátku historie, kdy vývojářský tým DirectX začal vyvíjet Xbox jako konkurenta připravované konzole Sony PlayStation 2. Poté se můžete seznámit s řadou významných událostí z historie Xboxu, podívat se na vývoj a odhalení první konzole a následné uvedení dalších produktů.

Muzeum se nezabývá pouze samotnými konzolemi – připomíná také významné události, jako je uvedení ovladače Kinect či akvizice společnosti Mojang. K vidění je také několik klopýtnutí v historii Xboxu – muzeum se zabývá i problémem „červených kruhů smrti“, jimiž trpěly konzole Xbox 360.

Návštěvníci muzea mohou pomocí avatarů projít digitální trasu, která je provede celou historií. K dispozici je také samostatná sekce věnovaná hře Halo, která připomíná všechny významné události této herní série.

Vlastní statistiky

Pokud se rozhodnete vydat se na virtuální procházku historií Xboxu, doporučujeme vyhradit si dostatek času. Prohlídka veškerých exponátů a zhlédnutí všech videí trvá poměrně dlouho. Vyzkoušeli jsme návštěvu v prohlížečích Chrome a Edge a můžeme konstatovat, že muzeum funguje výrazně plynuleji v prohlížeči od Microsoftu.

Virtuální muzeum také rekapituluje historii jednotlivých hráčů. Po přihlášení k účtu Microsoft se zobrazí vaše statistiky let strávených s Xboxem, které sahají až k původnímu Xboxu (za předpokladu, že jste k němu připojili síťový kabel a přihlásili se do rané verze služby Xbox Live).

Tyto statistiky jdou poměrně hluboko – například ukazují, kdy jste se poprvé přihlásili, kdy jste poprvé hráli na jednotlivých verzích konzolí, a dokonce i kdy jste poprvé hráli svou nejhranější hru na Xboxu. Virtuální muzeum Xboxu je prostě fascinující výlet, který by si žádný fanoušek neměl nechat ujít. Když pro nic jiného, tak kvůli svým osobním statistikám.