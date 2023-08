WordPress nabízí hosting na 100 let. Stojí to randál a počítá se s tím, že umřete

Redakční systém WordPress začal nabízet tarif, jenž ocení lidé, kteří nejsou žádní troškaři. V rámci nového plánu nazvaného jednoduše „100letý” můžete získat doménu a hosting svého webu na rovných sto let dopředu. Doména tak většinu zájemců nejspíš přežije, ale s tím se počítá. Celý plán vychází na pořádný balík peněz.

Obvykle maximální doba, po kterou si můžete doménu zaregistrovat, činí deset let. Není problém to pak prodlužovat prakticky do nekonečna, ale tímto způsobem se alespoň mohou domény točit, když někdo usoudí, že už ji nepotřebuje. Vědět dopředu, že vaše firma/značka/blog/cokoliv tu bude za více jak deset let, chce jistou dávku sebejistoty.

Ale přesně na osoby s touto sebejistotou nový tarif WordPressu cílí. Služba slibuje, že vaši doménu podrží na 100 let a stejně dlouho vám zajistí hosting webu. Nabídka je podle prohlášení na blogu WordPressu určena pro lidi či společnosti, kteří chtějí investovat do budoucnosti a mají v plánu uchovávat svůj obsah pro budoucí generace.

Doména, která majitele přežije

Co se týče hostingu, WordPress říká, že v rámci 100letého plánu zájemci získají personalizovanou podporu 24/7, „nejlepší rychlost ve své třídě” (není dále specifikováno), neomezený provoz a několik záloh svých dat, které budou rozmístěny ve více data centrech, nacházejících se v odlišných geografických lokacích. Plus obsah webu, pokud bude veřejný, bude automaticky odesílán do Internet Archive pro archivaci.

Jelikož je ovšem 100 let dlouhá doba, fyzický majitel domény se jejího konce pravděpodobně nedožije. WordPress s tím počítá, předem upozorňuje, že v rámci tarifu jsou dostupné nástroje na převod na nového majitele, kterého si určíte, přičemž služba s celým převodem pomůže.

Převést celý web můžete třeba rovnou na své novorozeně a dát mu tak dárek do života, což je jedno z využití, které WordPress zmiňuje. Žel, ani potomek nejspíš plných 100 let nevyužije.

Jen pro bohatou klientelu

Stoletý plán se oproti ostatním liší i cenovkou. Nejsou možné klasické měsíční či roční platby, celých sto let je třeba zaplatit dopředu jednorázovou platbou 38 tisíc dolarů, což v přepočtu vychází na zhruba 848 tisíc korun (8 480 korun ročně).

To je dost drahé, klasické roční hostingy lze získat za výrazně menší částku a navíc ve 100letém plánu nejsou zmíněny žádné Wordpress pluginy, což můžou být další potenciální výdaje. Ale pro běžné uživatele tato nabídka od začátku není… a možná, se započítáním inflace za desítky let, to přeci jen výhodné bude.