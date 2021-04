Wordpress jde ostře proti technologii Googlu, která má nahradit reklamní sušenky

Loni v lednu se Google poprvé pochlubil technologií FLoC, která by měla přinejmenším v Chromu nahradit sledovací cookies pro kontextovou reklamu. Federated Learning of Cohorts má být bezpečnější a anonymnější, protože uživatele už na začátku zařazuje do agregovaných kohort zájmů.

To znamená, že reklamní systém, který používá FLoC, už nepotřebuje nejrůznější identifikační cookies, které sledují, co všechno pan Pepa dělá na internetu, ale dozvídá se pouze kohorty, jejichž je pan Pepa členem. Takovými kohortami by mohl být třeba sport, turistika, bastlení atp.



Schéma řazení do kohort

Google se domníval, že FLoC bude řešením pro celou scénu, napsal několik blogů, publikoval dokumentaci API na GitHubu, ovšem tvrdě narazil. Stále více jmen totiž FLoC ostře odmítá.

Stále hlasitější komunita to nechce

Důvodů je celá řada od skutečnosti, že bude technologie (byť anonymní) přímo součástí webového prohlížeče, což je určitý precedent, až po to, že je jejím autorem Google, který má pod palcem jak nejrozšířenější webový prohlížeč, tak také největší webový reklamní systém na světě.

Před pár dny se nechali slyšet tvůrci prohlížečů Vivaldi a Brave, že technologii do svých prohlížečů rozhodně nezavedou, a do FLoC se ostře pustil také konkurenční vyhledávač DuckDuckGo a organizace EEF v článku Google’s FLoC Is a Terrible Idea.

A teď jde proti FLoC i Wordpress

Jenže, ruku na srdce, ani jeden z těchto hráčů není pro Google reálný konkurent. Odpůrci FLoC potřebovali nějakého mnohem silnějšího hráče, no a ten se ozval včera večer a docela hlasitě: Wordpress!

Publikační platforma, podle které na její technologii běží 41 % webů na internetu, navrhuje zakázat přímo ve svém kódu a ve výchozím stavu FLoC, protože jej považuje za bezpečnostní riziko. Změna by se mohla projevit v následující verzi Wordpressu (zatím se jedná pouze o návrh), autoři ale dokonce zvažují vydání záplaty se zpětnou účinností. To znamená, že by nebyl FLoC dostupný ani ve starších verzích platformy.



Návrh, aby byl ve Wordpressu ve výchozím stavu aktivní filtr na FLoC

To už ale zase někteří kritizují s tím, by Wordpress porušil status quo a příliš zasahoval do webů svých uživatelů.

Vývojáři Wordpressu argumentují slovy, že zdatní webmasteři, kteří chtějí FLoC využívat, jej v konfiguračním souboru mohou aktivovat, ovšem většinová základna uživatelů Wordpressu vůbec nemusí tušit, která bije, a tak ji (a jejich čtenáře) budou raději proaktivně chránit.