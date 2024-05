Word ve výchozím stavu nezachová původní formátování. Radši sloučí styly

Microsoft se rozhodl na základě zpětné vazby změnit chování Wordu při kopírování. Roky platí, že Word při vložení standardně zachovává kompletní formátování ze zdroje. Nabízí i další možnosti jako vložení bez formátování nebo kompromisní sloučení formátování. Právě tahle možnost bude nově výchozí.

Když tedy zmáčknete Ctrl+V, zachová se styl formátování ze zdroje (typicky webová stránka), odkud kopírujete, ale aplikují se vizuální parametry nastavené v právě otevřeném dokumentu.

Co to přesně znamená? Při zachování formátování se např. tučný text zůstane tučný, ale také se použije typ písma použitý ve zdroji. Jestliže v dokumentu ve výchozím stavu používáte Calibri, ale webová stránka sází na Times New Roman, zkopírovaná pasáž si zachová právě Times New Roman. Neladí tak se zbytkem dokumentu.



Takhle to vypadá, když se při vkládání zachová původní formátování

Při sloučení formátování se rovněž zachovají třídy jako právě tučné písmo, kurzíva, podtržení, seznamy apod. Word však obsah třídy nastaví podle otevřeného (cílového) dokumentu. Použijete tedy vizuální styly dokumentu jako typ písma, velikost nebo barva.

Ve výsledku tak nemusíte vložený obsah celý formátovat ručně, nebo budete jen ladit detaily. Tučný text zůstane tučný, ale písmo Times New Roman bude vyměněno za Calibri.



Při sloučení formátování se zachová struktura,

ale vizuálně obsah odpovídá cílovému dokumentu

Kdyby vám nové nastavení nevyhovovalo, změníte ho v nastavení programu. Microsoft úpravu momentálně testuje v programu Insider ve Wordu pro Windows od verze 2405 (build 17624.20000). Není jasné, kdy se projeví ve stabilním Wordu v balíku Microsoft 365.

Zdroje: Microsoft 365 Insider Blog