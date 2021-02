Word, Excel a PowerPoint v jedné aplikaci. Unifikovaný MS Office vychází i pro iPady

Rok poté, co Microsoft vydal Office pro iPhony a zařízení s Androidem, přichází nová aplikace také pro iPady. Ode dneška je možné z App Storu stáhnout MS Office 2.46, který se přizpůsobí velké obrazovce jablečných tabletů.

Tři stěžejní kancelářské produkty Word, Excel a PowerPoint lze sice i nadále používat samostatně, v nové aplikaci ale plnohodnotné nástroje pro prohlížení a úpravu textových dokumentů, tabulek a prezentací najdeme také. Microsoft Office se po aktualizaci naučil také podepisovat PDF, vkládat do nich text, datum, obrázky i různé tvary.

Aplikace už dříve uměla převádět wordovské dokumenty do PDF a naopak z PDF tvořit upravitelné wordovské soubory. Do PDF lze též skenovat pomocí foťáku či vytvořit dokumenty z již uložených fotografií. Microsoft Office také umí pomocí OCR převést obrázky do textových souborů či tabulek.

Microsoft Office pro iPady lze používat zcela zdarma. Avšak u tabletů s úhlopříčkou displeje větší než 10,1 palce je pro úpravu souborů potřeba předplatné Microsoft 365. Poslední generace základních iPadů, Airů i modelů Pro už proto bez placení zvládnout dokumenty pouze prohlížet. Na starších iPadech či řadě Mini ale zůstávající úpravy odemčené.