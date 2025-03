Word 365 se spustí rychleji, protože se přednačte na pozadí. Na Excel a spol. dojde později

Nástroje Office ze sady Microsoft 365 se budou ve Windows spouštět rychleji. Microsoft to oznámil ve svém centru zpráv určeném pro firmy. Spouštění aplikací zrychlí úloha, jejímž smyslem bude přednačítání aplikací.

V momentě, kdy si budete chtít pustit třeba Word, tak z vašeho pohledu nastartuje rychleji než dřív, protože se reálně dříve přednačetl na pozadí.

Tato technika se používá věky. Některé prohlížeče, např. Chrome, přednačítají stránky, na které si myslí, že půjdete. Windows XP představily Prefetcher, který opět urychluje některé operace díky tomu, že přednačítá kód do paměti. Windows Vista ho rozšířily tak, že přednačítá rovněž kód, který pak využijí programy.

Podpůrná úloha pro přednačítání Office se aktivuje po spuštění systému, ale také během činnosti. Když bude systém zabrané prostředky potřebovat, přednačtených dat se zbaví. K přednačtení nedojde vždycky:

Počítač bude muset disponovat aspoň 8 GB operační paměti.

Další podmínkou bude min. 5 GB volného místa na úložišti.

Přednačtení neproběhne, když bude aktivní režim úspory energie.

Bude to volitelná funkce, takže ji bez obav vypnete v nastavení, případně deaktivujete patřičnou úlohu v Plánovači úloh.



Přednačítání v případě potřeby vypnete v nastavení programu

Jako první bude přednačítání dostupné pro Word. Distribuce funkce začne v půlce května a měla by být hotová do konce měsíce. To je aspoň plán pro firemní varianty Microsoft 365. Zatím nevíme, jestli distribuce u spotřebitelských tarifů proběhne stejně.

Excesivního vytížení paměti se nejspíš bát nemusíme. Třeba Word navzdory záplavě funkcí spotřebovává méně než 200 MB paměti. Pokud nástroj využíváte minimálně, tak přednačítání vypnete.