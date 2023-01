Withings U-Scan udělá z hloupého záchodu chytrý. Podle moči pozná, jestli jste zdraví

Před 14 lety Withings vyrobil vůbec první chytrou osobní váhu. Od té doby francouzská firma svůj záběr výrazně rozšířila. Její váhy už sledují tělesné složení, měří tep a loňská generace k tomu přidala i EKG a detekci neuropatie. Mimo to Withing vyrábí také chytré náramky, měřiče tlaku, teploměr nebo spánkový senzor. Poslední vynález prezentovala na letošním CESu – zařízení pro analýzu moči.

Withings novinku vyvíjel více než čtyři roky. Potenciál sledovat a hodnotit zdraví na základě odpadních látek je příliš velký na to, aby se ignoroval. Jenže je to proces náročný, takže jej průměrný člověk absolvuje jednou za dva roky při preventivní prohlídce. Withings chce analýzu provést pokaždé při vykonání malé potřeby. U-Scan je senzor podobný Google Chromecastu, který se zavěsí do mísy a pak už jen tiše pracuje.

Vespod zařízení je malý otvor, do něhož mohou proudit kapky vody i moči. U-Scan je umí rozlišit, takže moč pomocí malého čerpadla pošle do testovacího modulu, kde ji prohlédne optický senzor, a přes Wi-Fi pošle výsledek do mobilu. Celý systém se při splachování automaticky čistí a nevyžaduje skoro žádnou údržbu.

Proč „skoro“? U-Scan se musí co tři měsíce nabíjet. Navíc je třeba rovněž co tři měsíce měnit ony testovací moduly. Ty Withing dodává ve formě kruhových cartridgí, které mají různý účel. Firma zatím představila dvě.

Nutri Balance hlídá hydrataci a správnou výživu. Sleduje vodní bilanci, pH, ketony a množství vitamínu C.

hlídá hydrataci a správnou výživu. Sleduje vodní bilanci, pH, ketony a množství vitamínu C. Cycle Sync je zaměřený na analýzu menstruačních cyklů. Ten kromě pH a vodní bilance sleduje lutropin, pomocí něhož předpovídá cyklus a počítá, kdy přijde ovulace.

Withings v mobilní aplikaci ukáže naměřené hodnoty, ale především data také interpretuje do lidské řeči. Tedy řekne, jestli je vše v pořádku. A pokud ne, co by měl člověk dělat či změnit. U-Scan mimochodem automaticky rozezná moč více uživatelů. A kdyby v detekci selhal, je možné měření ručně přiřadit jinému.

Firma uvádí, že v moči je přes 3000 metabolitů, U-Scan jich zatím sleduje jen několik, ale budoucí cartridge mají pokrýt i další oblasti. Withing nicméně opakovaně zdůrazňuje, že jde o orientační zařízení, nikoliv zdravotní pomůcku. Chystá ale také profesionální verzi pro používání v ordinacích či pro vzdálené monitorování pacientů.

Spotřebitelská verze U-Scanu se začne prodávat ve druhé polovině tohoto roku za 500 eur (12 000 Kč) v ceně je jedna cartridge. Další půjde kupovat jednotlivě či formou předplatného za 30 eur (720 Kč) měsíčně.