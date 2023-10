Wintel končí. Čipová revoluce přinese počítače, které závidíme Applu (Podcast Živě)

Běžné počítače s Windows a procesory ARM se na trhu objevují od roku 2012. Windows 10 a 11 už k téhle architektuře přistupují rozumně, takže se na ni mohou překompilovat klasické programy a ty neupravené běží díky emulaci. ARMové notebooky se koupit dají a i přes všechny pokroky se vrháte do významného kompromisu. Běží na nich Windows, ale…

Procesorům ARM chyběl výkon, Qualcomm nicméně chystá výkonný desktopový procesor. Jak potvrdil pár hodin po dotočení podcastu, měl by to nandat i AMD a Intelu. Není to další planý slib? Může ještě ARM v počítačích s Windows zaujmout? K čemu by se případně takové procesory (ne)hodily?

Pořad si poslechněte ve své podcastové aplikaci, případně v přehrávači níže. 👇🏻

01:29 – Predikovali jsme před 5 roky

04:56 – Desetiletí Windows na ARMu

11:55 – Kde jsme a kam kráčíme

22:49 – Hledáme výhody ARMu

35:18 – Predikce na dalších 5 let

