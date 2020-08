WinRAR, WinZip a další pamětníci balení souborů. 5 jsme jich otestovali

Pokud chcete aplikaci vyzkoušet, můžete si stáhnout bezplatnou zkušební verzi omezenou na 21 dnů. WinZip je kompletně lokalizován do češtiny, uživatelské rozhraní rozhodně nepůsobí nejmodernějším dojmem a ani samotné ovládání bychom si nedovolili označit jako intuitivní. Pochválit můžeme alespoň dobrou integraci do kontextové nabídky Průzkumníka.

WinZip dospěl do verze s číslem 24, která podporuje většinu existujících formátů pro kompresi dat a zvládá práci s cloudovými disky, jako je Dropbox, Disk Google, OneDrive a několik dalších. Aplikace je placená – základní verze WinZip 24 Standard přijde na necelých 1050 korun . Kromě Windows jsou dispozici i varianty pro Mac a iOS.

WinZip byl několik let zpět samozřejmou součástí základní softwarové výbavy každého počítače. Možná i vy jste slyšeli jako synonymum ke „komprimovat“ slovo „zipovat“ či „zazipovat“.

Pamětníci si vzpomenou na doby, kdy komprimační programy rozdělovaly uživatele do nesmiřitelných táborů. Spory o tom, zda je lepší ZIP, RAR, či ARJ, bývaly nekonečné. V současnosti už neexistuje zdaleka tolik důvodů, proč komprimovat data, jako v době, kdy jsme je přenášeli na disketách nebo přes pomalý internet. Navíc už je základní komprimátor i přímou součástí Windows.

4. PeaZip

Bezplatný komprimační nástroj PeaZip je postavený na open-source technologiích – konkrétně vychází z projektů 7-Zip, p7zip, FreeArc, PAQ a PEA. K dispozici je pod licencí Open Source LGPLv3 jak ve verzi pro Windows, tak i pro Linux a BSD.



PeaZip

Autoři se chlubí podporou více než dvou stovek formátů, z nichž jmenují například 001, 7Z, ACE, ARC, ARJ, BR, BZ2, CAB, DMG, GZ, ISO, LHA, PAQ, PEA, RAR, TAR, UDF, WIM, XZ, ZIP, ZIPX či ZST.

Uživatelské rozhraní působí konzervativním, ale přehledným dojmem. Škoda jen chybějící lokalizace do češtiny. Pochopitelně nechybí volitelná možnost integrace do kontextové nabídky Průzkumníka či rozbalování a komprese souborů metodou „drag and drop“.

Výsledky komprese do formátu ZIP