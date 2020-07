WindowsFX: Nainstalujte to mamce a taťkovi. Ani nepoznají, že to je Linux

Na sklonku května jsme si postavili maličký a do posledního tranzistoru falešný počítač Mac Mini. Postačilo nám dostatečně výkonné Raspberry Pi 4 pro běh jednoduchého desktopu a hlavně upravený linuxový systém iRaspbian.

Jeho autor si nebral žádné servítky, ukradl z jablečného operačního systému veškerou grafiku a prostě jí přetapetoval výchozí OS pro britskou malinu. Byť to po vizuální a funkční stránce dopadlo velmi dobře a iRaspbian byl oproti mnoha jiným infantilním kopiím macOS docela použitelný, brzy pochopitelně narazil.

Autora totiž záhy překvapil samotný Apple a jeho právní oddělení, které (kupodivu) nemělo pochopení pro to, že mu někdo zneužívá autorsky chráněné dílo. Exotický iRaspbian i web brzy zmizel z internetu a dnes se dá stáhnout jen z neoficiálních úložišť.

Bizarní „Windows“ z Brazílie

Fajn, ale proč ta zdlouhavá rekapitulace? Neuplynuly totiž ani dva měsíce a máme tady další desktopovou linuxovou distribuci, která si po čínském vzoru nedělá moc starostí s ochrannými známkami a autorskými právy.



Startuje... Linux

Seznamte se s brazilským projektem LinuxFX a jeho posledním dítětem WindowsFX 10.3. Oč se jedná v tomto případě? O tradiční a oblíbené Ubuntu v aktuální jarní verzi 20.04, které je však tentokrát téměř dokonale přebarveno do odstínů Microsoft Windows.

Autoři si z Desítek vypůjčili chráněné logo, které na vás vybafne hned při startu, oficiální tapetu Windows 10 a nakonec i desítky systémových ikon Windows a samozřejmě i jejich barevný styl.



Ano, toto je taky Linux

Suma sumárum, když si stáhnete instalační obraz ISO a vytvoříte spustitelné DVD (nebo v populárním Etcheru USB flešku), vyskočí na vás po pár okamžicích pracovní plocha, která se docela podobá tomu, co máte nejspíše i vy na svém laptopu.

Byť se jedná o brazilské dítě, pod kapotou je vícejazyčné Ubuntu, není tedy problém operační systém vyzkoušet v angličtině, anebo po definitivní instalaci zvolit jinou jazykovou mutaci včetně češtiny.



A dokonce i toto je Linux!

LinuxFX bez problému spustíte i ve VirtualBoxu, jen mu budete muset v nastavení přidělit dostatek operační paměti RAM a to včetně paměti pro virtuální GPU. Systém se totiž snaží napodobit Windows i animacemi, grafickými efekty, průhledností některých prvků a tak dále.

Autoři chtějí co nejvěrněji napodobit Windows kvůli snadnému přechodu na Linux

Bláznivý experiment z Jižní Ameriky asi nebude mít moc dlouhého trvání, už o něm totiž stačil napsat třeba Forbes, a tak se na něj po vlně zájmu vrhne právní oddělení z Redmondu. Nabízí se nicméně otázka, proč něco podobného vůbec vzniklo?



'Moderní nastavení jako na Desítkách, ale v Linuxu

Odpovědi jsou obecně dvě. Tou první je prostý proof-of-concept. Tedy výzva dokázat, co všechno je možné: Jak tvárný je základní systém, abychom jej dokázali přebarvit do něčeho jiného téměř k nerozeznání. V tomto si linuxové grafické desktopy vedou tradičně velmi dobře, protože je to na rozdíl od monolitických Windows přece jen stále hromada dílčích programů a skriptů vedle sebe.

Druhou odpovědí a zpravidla i tou oficiální je snaha vytvořit linuxový operační systém, který vypadá co nejpodobněji Windows jednoduše z toho důvodu, aby byl i přechod co nejjednodušší.

Čili uživatel, který Windows používá v drtivé většině případů jen k tomu, aby na něm spustil Chrome, Firefox nebo Operu, by touto optikou mohl klidně spustit i Ubuntu, Fedoru nebo některý z mnoha dalších linuxových desktopů, kde tyto prohlížeče najde také. Jelikož se stále více práce odehrává právě na webu, nemuselo by pak mnohé zajímat, co je vlastně v podloží.

A pokud to podloží bude vypadat jako staré dobré Windows, leckdo – třeba vaše máma nebo táta, ani nepoznají, že je to ve skutečnosti jakýsi Linux, o jehož existenci nemají ani páru.

Microsoft (Libre)Office a Wine

Aby bylo používání systému co nejjednodušší, všechny potřebné prohlížeče jsou už součástí instalace a nechybí dokonce ani LibreOffice s logy a grafikou Microsoft Office (!) nebo Wine.



Je to sice LibreOffice, ale snaží se vypadat jako Microsoft Office

Zmíněný Wine slouží ke spouštění jednodušších EXE programů na Linuxu, takže když na LinuxFX stáhnete třeba instalační program Total Commanderu nebo dalších aplikací pro Windows, které nepoužívají nějaké nestandardní technologie, povětšinou je docela obstojně spustíte.



Když na tom běží Total Commander, tak to přece musí být Windows...

LinuxFX aka WindowsFX je tedy nesporně bizarní a tušíme, že nebude mít dlouhého trvání, protože z hlediska autorských práv porušuje prakticky vše, co jen porušit lze, je však přinejmenším další povedenou technologickou ukázkou, jak se pokusit sestavit linuxovou grafickou distribuci způsobem, aby ji pochopil i zatvrzelý uživatel Windows.

Podívejte se do komentované galerie v záhlaví, jak vypadá lehce bizarní brazilská linuxová kopie Windows 10, ve které najdete další snímky desktopu a programů.