Windows získají novou klávesnici a centrální místo pro výběr emoji, GIFů i objektů ze schránky

Emoji panel možná mnozí berou jako zcela okrajovou funkci Windows 10, Microsoft se ale rozhodl jej značně vylepšit. Nově získá možnost vyhledávání animovaných GIFů a integrována je i systémová schránka.

Psaní emoji na Windows je snadné – stačí při psaní zvolit klávesovou zkratku Win + . (tečka), a vyskočí vám panel se všemi znaky, mezi kterými lze i vyhledávat a to dokonce v češtině. Zároveň zde v záložkách existují i kaomoji a speciální znaky. Podobně funguje i historie systémové schránky – ta se skrývá pod zkratkou Win + v. Umožňuje vložit i texty či obrázky, které jste kopírovali před nějakou dobou. Nyní ale konečně dochází ke sloučení do jednoho panelu a rozšíření funkcí.



Takto již vypadá nový emoji panel. Kromě emoji umožňuje výběr speciálních znaků, kaomoji a nově i GIFů a obsahu ze schránky.

Nově je tak vše v jednom uceleném rozhraní, roztříděné dle kategorií. Po jejich rozkliknutí se vám navíc zobrazí další volby, už tak nemusíte složitě hledat konkrétní znaky – snadno si vyfiltrujete třeba ty týkající se měn. To poměrně zásadně zvyšuje použitelnost celého panelu, kdy je snazší najít to, co hledáte. Na pár kliknutí je i ve stejném okně dostupná schránka.

Zároveň dochází i k vizuální změně a panel lépe zapadá do Fluent Designu a celého systému. Microsoft tak velmi pomalu, ale přeci, vše sjednocuje. Jen u těchto nových funkcí by správný design mohl mít již od začátku...

GIFy a klávesnice z Windows 10X

Největší novinkou je ale integrace animovaných GIFů podobně, jako jsme z klávesnic zvyklí na mobilních telefonech. Microsoft zde využívá službu Tenor, kterou před lety koupil Google. K dispozici je tak poměrně obsáhlá nabídka obrázků a pokud to cílová aplikace umožňuje, můžete je snadno vložit. Třeba do Wordu či prohlížeče.



Tohle je nová dotyková klávesnice. Má lehce upravené rozhraní a integruje nový emoji panel.

K tomu dochází i ke změně dotykové klávesnice. Ta získala nové ohraničení kláves a jiné animace, mnohem zajímavější je ale právě integrace nového emoji panelu. Namísto velkého výběru emoji, který byl dostupný doposud, dojde k vysunutí nové nabídky integrující emoji, symboly, kaomoji, GIFy i schránku. Vše je tak po ruce i na tabletech aniž by bylo nutné mačkat klávesovou zkratku pro vyvolání, což může být komplikovanější.



Podobnou klávesnici Microsoft ukázal u Windows 10X.

Klávesnice se přitom nápadně podobá tomu, co měl Microsoft v plánu pro nový systém Windows 10X, kdy se nad fyzickou klávesnicí zobrazil právě takovýto pruh s dodatečnými volbami. Jde tak vidět, že jednotlivé dotykové části Microsoft propojuje a nebude je zřejmě vyvíjet odděleně.

Novinky si mohou vyzkoušet uživatelé v rámci programu Windows Insider, kteří si nastavili vývojářský kanál. Pokud tedy chcete, můžete zkoušet také, nedoporučujeme mít ale tuto verzi Windows na pracovním počítači – mohou se objevit závažné chyby. Do plné verze systému by se nový panel mohl dostat v některé z nadcházejících verzí – buď tedy letos na podzim, či příští rok na jaře.