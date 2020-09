Windows v kapse: Jak nainstalovat Windows 10 na flashdisk

Jsou situace, kdy se hodí mít možnost spustit vlastní Windows přímo z flashdisku, třeba pro přístup na disk, když z něj nejde nabootovat. Přinášíme návod, jak na to.

Linuxové „Live" verze systému přímo spustitelné z CD, DVD či USB disku mají své kouzlo, ale pokud si s Linuxem příliš nerozumíte, může pro vás být lepší mít k dispozici flashdisk či externí disk s nainstalovanými Windows 10. Ano, jde to! Takový disk pak je zasunete dáte do počítače, nabootujete z USB a máte Windows s vlastními programy, jak jste zvyklí. Umožňuje to jak výborná univerzálnost Windows 10, které už v sobě mají velkou většinu ovladačů, tak dnešní rychlé flashdisky.