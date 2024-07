Windows si namlouvají Arm už více než 10 let. Obě strany potřebovaly dospět

Microsoft v květnu 2024 vsadil na novou generaci počítačů s procesory Arm, na kterých běží plnohodnotná Windows 11. Dva světy se propojují už přes 10 let.

Vypadá to jako novinka, ale není to novinka. Proč může působit nynější iniciativa Microsoftu s počítači postavenými na architektuře Arm svěžím dojmem? Odpověď je nasnadě – dosavadní kroky nevedly k valným výsledkům. Sbližování robustního a letitého ekosystému Windows s procesorovou platformou Arm přitom probíhá více než 10 let.

První námluvy

Není nic divného na tom, že u prvních experimentů veřejnost neasistuje a někdy zůstanou utajené. Z dohledatelných zdrojů víme, že pokusy s procesory Arm v Redmondu začaly kolem roku 2010. Odborná veřejnost spekulovala o tom, že by tehdejší Windows 7 mohly na těchto procesorech běžet. Microsoft nakonec vyrábí produkt, který odpovídá na určitou poptávku.

Mohlo by se zdát, že ve světě Windows bylo ve zmíněném období všechno skvělé. Počítače v té doby byly vybaveny buď procesorem od Intelu, nebo od AMD. Více konkurentů nepřežilo. Procesorů byla nicméně k dispozici celá škála od málo výkonných a levných až po ty drahé, disponující na tehdejší dobu silným výpočetním výkonem.

Windows se zrodily ve světě klasických desktopových počítačů, ale rostoucí trh pochopitelně vytvořil podhoubí pro jiné typy poptávky. S pokračující miniaturizací hardwaru a jeho zlevňováním se stále větší oblibě těšily přenosné počítače. Bylo jen otázkou času, než se na trh dostanou také laciné, kompaktní stroje s opravdu dlouhou výdrží, která bude vykoupena slabým výkonem.



Než začal prosazovat procesory Arm do klasických

počítačů, vyvíjel pro ně Microsoft software pro mobily