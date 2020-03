Windows Sets jsou znovu ve hře, Microsoft vývoj funkce po roce opět oživil

Windows Sets měla být poměrně inovativní funkce ve Windows 10, která by mohla výrazně změnit pracovní návky s okny. Zavádí totiž funkci záložek napříč programy. Zkrátka podobně jako v prohlížeči máte v záložkách více stránek, měli byste takto v jednom okně více aplikací sdružených například pro jeden projekt. Funkci Microsoft oznámil už v roce 2017, ale po dlouhém a neuspokojivém vývoji ji z vývojových buildů systému loni odstranil. Teď se však opět objevila v nejnovějším SDK pro Windows 10 (v19577).

Jak Sets fungují můžete vidět na následujícím videu:

Na oživení Windows Sets upozornil finský vývojář Tero Alhonen na Twitteru. Microsoft se k objevu zatím nijak blíže nevyjadřuje, ale v minulosti zatím nikdo z firmy oficiálně nepotvrdil, že je funkce definitivně odepsaná, byť už to tak před rokem vypadalo. Je možné, že se vychytaly chyby a funkce je znovu ve hře.

Více bychom se o osudu Sets za normálních okolností dozvěděli na vývojářské konferenci Build, která se má konat v květnu, ale vzhledem k aktuální situaci kolem koronaviru není jisté, že se bude konat. Novinka by se každopádně mohla objevit jen ve Windows 10X a do běžných Windows 10 může proniknout až třeba později. Kdo by to nemohl vydržet, může vyzkoušet program Groupy od Stardocku, který dělá víceméně to samé. Ne vždy je ale zcela spolehlivě a místy koliduje s ovládáním systému.