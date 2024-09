Windows se naučí vyhledávat slova v audiu a videu. Poslouží k tomu AI

Jak jsme si už řekli, Recall má potenciál výrazně proměnit práci s počítačem díky analýze historie, porozumění kontextu a přirozenému jazyku. Jenže kdoví, kdy se ho dočkáme. Navíc nevíme, nakolik bude fungovat mimo oficiálně posvěcené jazyky. Windows 11 by nám kromě něj mohly nabídnout univerzálnější vyhledávání.

Tento vyhledávač by nečmuchal jen v názvech souborů, metadatech nebo obsahu textových dokumentů. Skenoval by rovněž zvukové soubory a videa. Naznačuje to funkce, o níž je v kódu referováno jako o Intelligent media search.

Zmínku objevil aktivní leaker @XenoPanther, a to ve Windows 11 Insider Preview build 27695. Toto sestavení se objevilo na konci srpna v kanále Canary.

Současně už Microsoft pro funkci připravil výmluvný popisek. Podle něj když budete souhlasit s podmínkami používání, budou Windows prohledávat obsah multimédií v počítači a vy v nich pak budete moct hledat konkrétní vyřčená slova. Text se odkazuje na model, který by se mohl stáhnout. Téměř jistě je řeč o jazykovém modelu.

Není proto jisté, jestli bude funkce opět nabízena jen na počítačích Copilot+, které nabízejí dostatečně výkonný AI akcelerátor. Považuji to za velmi pravděpodobné. Právě na malé jazykové modely Microsoft s Windows 11 24H2 sází, přidal se k němu Apple. Redmondští mají v portfoliu zejména Phi-3. Funkce může mít také regionální omezení.

