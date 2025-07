Windows PowerShell 2.0 mizí, Administrator protection nastupuje. Microsoft zmodernizuje Windows 11

Microsoft testuje několik změn ve Windows 11 v kanálech Dev a Beta. Patří k nim odstranění Windows PowerShellu 2.0. Neobvyklý je časový odstup od původního oznámení o vyřazení textového shellu. Microsoft totiž vždycky nejdřív oznámí, že komponentu vyřadí v některé dalších verzí Windows.

V tu chvíli končí aktivní vývoj a součást se jen nechává dožít. Microsoft tím uživatelské základně a výrobcům softwaru dává čas na migraci na modernější alternativu. PowerShell 2.0 redmondští označili za zastaralý v éře Windows 10 1709. Tenhle systém vyšel 17. října 2017. Běžně výrobce zastaralé komponenty z Windows odstraní během jednoho dvou let.

V tuto chvíli se bavíme o odebrání z testovacích sestavení v kanále Dev. Změna je ale konečně na dosah stabilních Windows 11. Microsoft potvrzuje, že k tomu řekne víc v nadcházejících měsících. Doporučuje, aby software využívající starý shell přešel na PowerShell 5.0 nebo novější. Druhá verze byla představena s Windows 7, které byly na trh uvedeny v roce 2009.



Ochrana správce se teď testuje v kanálech Dev a Beta

Naopak se do Windows 11 rychle blíží Ochrana správce (Administrator protection). Půjde o velkou změnu v bezpečnostní architektuře, jakou jsme neviděli roky. Microsoft chce zamezit paušálnímu přístupu k právům správce, zneužívá toho malware. Snad se tak po letech propracujeme k ideálu, kdy budeme většinu času pracovat v uživatelském režimu.

Microsoft ostatně předeslal, že Ochrana správce bude ve výchozím stavu zapnutá a dostane se už do Windows 11 24H2. Jak se liší od Řízení uživatelských účtů, jsme přiblížili ve starším článku. Ochranu správce nově najdete v kanálech Dev i Beta. Jde o podmnožinu kroků vedoucích ke zvýšení zabezpečení platformy. Windows Resiliency Initiative oznámili redmondští loni v listopadu.

Click to Do se naučilo nový kousek. Na vyžádání vám slovně popíše obsah obrázku. To ocení zejména osoby se zrakovými obtížemi. Pro nás je nejzajímavější, že popis vygeneruje malý jazykový model běžící lokálně. Není tudíž třeba se bát o své soukromí, do cloudu se nic neposílá.



Popíše obrázek, pomůže vám třeba rozumět nějakému grafu. Click To Do pracuje lokálně

Jako první se funkce testuje na počítačích Copilot+ s procesory Snapdragon. Procesory od Intelu a AMD budou podporovány později. Jak jsme si nedávno popsali, Click to Do běží jen v anglickém jazykovém prostředí. V Česku tudíž zatím moc užitečná není.

Vývojový tým Windows 11 provedl vizuální úpravu, které si všimnete (a nemusíte mít Copilot+ PC). Dialogová okna s žádostmi o různá oprávnění jsou teď modální. Tato okna nemají záhlaví a nenechají vás pokračovat v práci, dokud se s jejich požadavkem nevypořádáte. Pozadí za těmito dialogy ztmavne, čímž vás systém relativně nenápadně upozorní, že byste sdělení měli věnovat zvýšenou pozornost.



Dialogy s žádostmi o přidělení oprávnění jsou teď modální (vpravo)

Popsané novinky přinesly Windows 11 Insider Preview build 26120.4733 v kanále Beta a build 26200.5702 v kanále Dev, ovšem s výjimkou odstranění PowerShellu 2.0. To se zatím dotklo jen druhého zmíněného kanálu.