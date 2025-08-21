Windows podle šéfa vývoje budou multimodální. Změní se interakce i obchodní modely

Microsoft letos oslavil 50. narozeniny a od začátku měl vizi, že na každém stole bude počítač. To se podařilo. O možných dalších směrech hovořil Pavan Davuluri, šéf vývoje Windows, pro kanál Windows IT Pro. Provozuje ho Microsoft. V tomto článku vypíchneme důležité body.
Windows vstupují do éry, kdy budou poháněné AI a budou připojené do cloudu. Davuluri očekává, že se v dalších desetiletích změní jak možnosti interakcí, tak obchodní modely.
K tomu neříká nic konkrétnějšího, ale minimálně víme, že pro Microsoft prodej jednorázových licencí Windows není moc zajímavý. Proto tlačí na to, aby i skrze operační systém prodával své další služby. Dále nabízí Windows 365, cloudový počítač na bázi předplatného.
Během následujících pěti let by se podle Davuluriho měla rozvíjet uživatelská rozhraní. Multimodální přístup není novinkou. V posledních deseti letech Windows nabídly podporu dotekových obrazovek a digitálních per a aktuálně směřují k ovládání hlasem. Windows by měly získat virtuální zrak, který vlastně tak trochu mají – Recall analyzuje obsah snímků obrazovky.
Link je malý terminál, který vás propojí s Windows 365
Davuluri poukazuje na to, že na počítačích Copilot+ už v tuto chvíli běží malé, ale dostatečně schopné jazykové modely. Patří k nim Phi a Mu. Dohromady by jich měly být více než čtyři desítky.
V posledních měsících Microsoft testuje Copilot Vision, kdy chatbot vidí obsah obrazovek a dokáže vám např. poradit, jak něco nastavit. I po mnoha měsících jde o experiment omezený na USA, byť to tak jistě nezůstane navždy.
Dalším velkým tématem pro Windows bude cloud. Může jít o cloudové počítače, ale také o propojování klasických počítačů s cloudovou AI a dalšími aplikacemi. Davuluri si chválí zpětnou vazbu na Windows 365 Link, což je laciný minipočítač, kterým se připojíte ke cloudovému stroji.
Není to něco, co by aspoň v dnešní době interesovalo domácnosti. Firmy prý chtějí snadnou správu a dobré zabezpečení a je jim jedno, jestli jsou data v lokálním, nebo v cloudovém počítači. Počítače dle Davuluriho budou všudypřítomnější a naberou různé podoby.
Celý rozhovor se šéfem Windows trvá necelou půlhodinu: