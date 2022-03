Windows jsou přeplněné reklamou a možná bude hůř (komentář)

Nadšený insider Florian v posledním vydání Windows 11 Insider Preview narazil na reklamu v Průzkumníku. Nedokážeme situaci replikovat. Může jít o podvrh, nebo reálnou anomálii v testování, kdy si Microsoft osahává, kam až může zajít. Jakkoli může odhalená reklama působit neskutečně, připomeňme jednu věc.

Reklamy ve Windows nejsou ničím novým, přičemž tímto konstatováním Microsoft neobhajuji. Jedná se o placený produkt, takže se nedomnívám, že jej může později doplňovat reklamami na dalších a dalších místech. Kdyby prodával levnější edici, kterou si koupíte s tím, že vám systém občas naservíruje reklamu, tak budiž.

Současně je přitom pochopitelná snaha propagovat vlastní produkty, které lze ve Windows používat. Domnívám se, že jde o to, aby Microsoft našel správný balanc, kdy příležitostně upozorní na možnost vyřešit specifický scénář pomocí konkrétního produktu, jen tak musí učinit vkusně a nesmí se to zvrhnout v přehlídku neustálých doporučení.

A samozřejmě by bylo skvělé, kdyby Windows nejlépe při instalaci umožnily jasně a plošně vyslovit nesouhlasit, že se během používání žádné reklamy zobrazovat nesmí.

Editor v Průzkumníku

Výše zmíněná reklama nepředstavuje výrazný zásah do prostředí Průzkumníku, přičemž malý informační pruh láká na Microsoft Editor. Nejedná se ovšem o funkci jakkoli relevantní při správě souborů. Editor je technologie obsažená zejména v Office, ale třeba také webovém Outlooku, takže ji omezeně může používat bezplatně. Pomáhá zkvalitnit psaní připomínkami k použitým výrazů, stavbě věty apod.

Prostor na reklamu v Průzkumníku si Microsoft ponechal už od Windows 10 verze 1703, kdy se v nastavení objevila předvolba Zobrazit oznámení zprostředkovatele synchronizace. V roce 2016 jsme během testování viděli, jak by taková reklama na OneDrive – jinou službu byste v produktu Microsoftu snad nečekali, nebo ano? – mohla vypadat.

Vyzývala, abyste se přihlásili k OneDrivu, který lze používat i zdarma. V dalším roce jsme viděli variantu, kde firma vyzývala k pořízení předplatného Office 365. Nevybavuji si, že by se tyto reklamy v praxi objevovaly často a v poslední době, tahle možnost nicméně nezmizela ani s Jedenáctkami.

Přehled reklam ve Windows

Microsoft se svým produktem může naložit, jak uzná za vhodné, a to se všemi důsledky. K těm aspoň v některých případech patří zrazení zákaznické důvěry, v lepším případě se reklamy pouze stanou obtěžujícím prvkem. (V nejlepším případě vám samozřejmě nabídnou produkt, který vás zaujme.)

Zejména Windows 10 nastoupily na reklamní cestu, byť to v menší míře platilo už pro Windows 8. Pokusím se shrnout, jaké reklamy se kromě výše zmíněného případu Průzkumníku dnes ve Windows nachází:

Při prvotním nastavení po instalaci Windows 10/11 jste vyzváni k aktivaci předplatného Microsoft 365. Tato nabídka má tendenci se vracet, když ji odmítnete. Zdá se, že je to spojené s upgradem na nové vydání systému.

Nabídka Start po instalaci Windows 10/11 obsahuje až 10 dlaždic nebo ikon s programy, které lze označit za reklamy. Nainstalujete je klepnutím. Počet byl z pěti navýšen ve Windows 10 verze 1607.

Nabídka Start občas navrhne instalaci nějaké aplikace.

Zamykací obrazovka zobrazuje „zábavná fakta, tipy, triky a další informace“. Neplatí to, pokud na ní nastavíte Spotlight.

V minulosti Microsoft na hlavním panelu doporučoval Edge, který měl oproti jiným prohlížečům méně vysávat akumulátor. Není jisté, jestli se konkrétně tyto reklamy ve Windows ještě objevují. Windows se minimálně brání tomu, abyste jiný prohlížeč nastavili jako výchozí. Dříve firma experimentovala s různými hláškami včetně toho, že Edge je bezpečnější než Firefox nebo Chrome. Jednou nad hlavním panelem propagovala svůj doplněk pro Chrome, který porovnával ceny.

Některé případy jsou na hraně a nelze jednoznačně říct, nakolik je to reklama a nakolik jen provázání systému s dalšími službami od stejného výrobce.

V základní instalaci Windows je přítomný klient OneDrivu, který můžete odinstalovat. Poprvé ho integrovaly Osmičky v roce 2012.

Od podzimu 2020 se v Desítkách v oznamovací oblasti objevuje ikona pro rychlé zahájení nebo připojení se ke schůzce prostřednictvím Skypu. V systému je předinstalovaný klient komunikátoru.

Windows 11 vyměnily Skype za Teams, jinak se jedná o podobný případ. Klient je předinstalovaný a službu ovládáte ze hlavního panelu.

V aplikacích jako Pošta se zobrazují výzvy k instalaci mobilního Outlooku, ale také k pořízení předplatného Microsoft 365, pokud jej ještě nemáte.

Microsoft protežuje své služby skrze widgety ve Windows 11. Miniaplikace pro sledování stavu e-mailové schránky např. vůbec nepodporuje cizí e-mailové služby.

Windows 11 Home a zakrátko ani Pro už vůbec neumožňují vytvořit uživatelský účet, který není napojený na účet Microsoft.

Provázání operačního systému se službami a produkty od Microsoftu není problematické samo o sobě, problematičnost podle mě spočívá v tom, že jsou tyto předvolby nebo produkty ve Windows aktivní či přítomné ve výchozím nastavení.

Windows se vás tedy neptají, jestli mají tyto funkce zapnout, pouze je vy můžete zpětně vypnout. Podotýkám, že většinu zmíněných reklam vypnout skutečně lze, jen jsou předvolby roztroušené napříč systémem. Dále bych Microsoftu doporučil, aby reklamní nabídky nezobrazoval opakovaně – jedno odmítnutí by vždycky mělo stačit.

Tahle stezka klouže

V minulosti jsme ze strany Microsoftu viděli také jedno překročení čáry, které by se dít nikdy nemělo. Aktualizace KB3146449 vnesla reklamu na bezplatný upgrade na Windows 10 do prostoru nové záložky v Internet Exploreru pro Windows 7 a 8.1. Jenže byla integrována do kritické bezpečnostní aktualizace KB3139929, která software záplatovala.

Nebylo tím pádem možné odebrat reklamu bez odebrání záplat. Soubor záplat by měl zůstat souborem záplat, protože bez důvěry se někteří lidé mohou záplatování vyhýbat, čímž utrpí bezpečnost. Zvlášť důležité je to přitom u tak klíčového softwaru, který je placený a nechce si proti sobě poštvat zákazníky a zákaznice.

Takže ne, reklamy ve Windows nepředstavují novinku. Jenže se jedná o potenciálně nebezpečnou cestu – od snesitelných případů propojení více produktů může firma sklouznout k nepříjemnějším případům propagace, kdy zobrazená reklama bude pouze nesouvisející reklama bez přidané hodnoty.

Zdroje: Florian / Twitter via Windows Latest | illCodeYouABrain / Reddit | KB4580386 / Windows suppport | Myce.com | Rudy Huyn / Twitter | Tall_Ships_for_Life / Reddit | Tero Alhonen💙💛 / Twitter | VentureBeat | The Verge