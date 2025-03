Windows by měly být stabilní a předvídatelné, ale aktualizacím vládne chaos

S dramatickým rozvojem technologií se Microsoft dostal do bodu, kdy rychle mění Windows a kráčí proti své hlavní zákaznické skupině.

Po desítkách let vývoje jsou Windows dospělý operační systém, takže všechno bezvadně šlape. Takhle by to mohlo a mělo být. Po tak dlouhé době jednoduše očekáváte předvídatelnost a jistoty. Windows mají vyprofilovanou cílovou skupinu, která má své potřeby.

Jenže Microsoft svým chováním působí tak, že do určité míry ztratil schopnost naplňovat potřeby svých zákazníků. Vyrazil jiným směrem a neslyší hlasité volání, aby se otočil. Vývoj je chaotický a kvalita systému upadá, přestože by software po tolika letech vývoje měl být odladěný. (Nikoli bezchybný, toto kritérium nelze naplnit.)

Na jednu stranu v Redmondu dokázali nemožné a do Windows jsou schopní přidávat nové funkce každý měsíc. Před 20 roky bychom tomu nevěřili. Pravidelné upgradování, kdy se v podstatě jedna verze systému nahradí novější, se stalo běžnou záležitostí. To je z technického hlediska fenomenální. Jiná otázka je, jestli o tohle stojí cílová skupina.

Rychlý technologický rozvoj

Windows 95 nakreslily tlustou čáru: éra ovládání počítačů textovými příkazy končí a myš bude standardní výbava. To byl první veliký milník. Microsoft položil základy, na nichž Windows koncepčně stojí dodnes. Mám na mysli hlavní panel, nabídku Start nebo okna s typickým záhlavím.

Internet zaznamenával rychlý vzestup, bylo tudíž nutné vyvíjet síťové technologie a nástroje. Bylo potřeba, aby se k počítači daly jednoduše připojit různé periferie a jiná zařízení. Microsoft proto musel položit základy pro ovladače, podporovat nová rozhraní a otevírat prostředí širším uživatelským skupinám. Ekosystém se standardizoval.

Další výrazným milníkem bylo zbavení se monolitického jádra. Windows 95 a jejich přímí nástupci se potýkali s nestabilitou a pády systému nebyly neobvyklé. Windows XP unifikovaly operační systémy pro spotřebitelský a firemní sektor a do domácností přinesly o tolik lepší hybridní jádro. Pak se pokračovalo dál. Velkou roli začala hrát bezpečnost a přibývaly s ní spojené funkce.

Windows 7 stále ještě dokázaly přinést viditelné změny a reagovat na poptávku. Výrazně zmodernizovaly hlavní panel, nabídly widgety s volným pohybem po ploše nebo umožnily připínání oken Aero Snapem. Byly to nejlepší Windows do té doby, protože práce v nich byla zase o něco pohodlnější a efektivnější.

Svět po smartphonech a tabletech

V té době startuje rozmach smartphonů a krátce po nich tabletů. iPhony se prodávají od roku 2007, iPady od roku 2010. Windows 7 vyšly v roce 2009, na konci období nadvlády klasických počítačů. Steven Sinofsky, tehdejší šéf vývoje Windows, pochopil, že doteková zařízení mají velkou budoucnost. Neodhadl však náladu trhu. Na klasický desktopový systém narouboval dotekové prvky a ze dne na den upozadil klasické prostředí s okny, čímž platformu odcizil dosavadnímu publiku. Ani souboj o tablety nevyhrál.

Špatnou reputaci Windows 8 se napravit nepodařilo, a tak je nedlouho poté nahradily Windows 10, jejichž hlavní výhodou byla možnost volby. První verze dorazila v půlce roku 2015. V tu dobu bylo zřejmé, že Windows jsou v obtížné pozici.



Gartner v nultých letech popsal cyklus rozvoje a dospívání technologií v několika fázích. Mnozí ho kritizují s tím, že spousta produktů je úspěšná a vyhne se divoké fázi experimentů, ale ukazuje, kde by se Windows měly nacházet

Lidé ročně rozebrali nízké stovky milionů kusů smartphonů, což je na nový typ zařízení skvělý výsledek. Tam to ovšem neskončilo. Chytré mobily se rychle vyvíjely a po roce 2014 se jich už prodávala více než miliarda ročně. K tomu se každoročně prodalo 100–200 milionů tabletů. Tento stav trvá dodnes. Celosvětové publikum rozhodlo, že Windows do tohoto světa patřit nebudou.

Klasické počítače nezmizely, ale vyklidily část pozic. Chytré mobily a tablety je od konce nultých let vytlačují z domácností, kde byly do té doby prostředkem ke konzumaci obsahu. Jenže mobily a tablety nenahradí výkonnou pracovní stanici, na které stříháme video, provádíme složité kalkulace v Excelu, píšeme dokumenty, programujeme, hrajeme složitější hry apod.

V současnosti mají klasické počítače hlavní roli jako nástroje pro produktivitu, které se používají na práci v podnicích a školách, ale také v rukou amatérů, poloprofesionálů a profesio­nálů. Byznysová sféra byla vždycky ta výdělečnější. Podniky platí dražší licence a smlouvy, protože potřebují garance a podporu. A protože se klasické počítače v domácnostech daly na ústup, jsou firmy ještě důležitějším zákazníkem než dřív.