Windows bez hesla. Jednoduchý návod, aby se hned po startu počítače zobrazila Plocha

Microsoft se snaží zlepšovat zabezpečení svého operačního systému. Také to ale znamená, že je čím dál složitější obejít bezpečnostní opatření, když o ně nestojíte.

Můj konkrétní případ: počítač u televize v obýváku slouží výhradně k přehrávání videa. Nula citlivých informací, které by bylo potřeba chránit. Chci přijít, zapnout počítač a dívat se. Ne zadávat hesla nebo PIN, dokonce ani volit uživatele nebo odsouvat přihlašovací obrazovku. Jak toho dosáhnout?

Nakonec je řešení překvapivě jednoduché:



Stiskněte Start a napište netplwiz, spusťte nabídnutý příkaz.



Vyberte uživatelský účet a odškrtněte požadavek na heslo.



Zadejte heslo. Dvakrát. Potvrďte. Hotovo.

Dovedu si představit, že se bude situace lišit v závislosti na konfiguraci systému, bezpečnostním nastavení, právech uživatele, firemní politice apod. ale minimálně za pokus tenhle jednoduchý postup stojí.

Co když přihlášení bez hesla nevidím?

Může se stát, že v dialogu Uživatelské účty předvolbu Před použitím počítače musí uživatelé zadat uživatelské jméno a heslo nevidíte. Pokud se přihlašujete k účtu Microsoft, máte pravděpodobně zapnuté povinné přihlášení přes Windows Hello, tedy bez možnosti přihlašovat se klasicky zadáním hesla. (Hello nabízí přihlašování infrakamerou, otiskem prstu, ale také třeba PINem.)

V tom případě nejdřív jděte do Nastavení | Účty | Možnosti přihlášení a deaktivujte předvolbu U účtů Microsoft vyžadovat přihlášení přes Windows Hello. To platí pro Windows 10.



Deaktivujte vyznačenou předvolbu, která zakazuje přihlašování heslem

Ve Windows 11 je postup stejný, takže jděte na stejné místo. Microsoft jen změnil popisek funkce, kterou musíte vypnout: Pro lepší zabezpečení povolit na tomto zařízení přihlášení k účtům Microsoft jen přes Windows Hello.



Teď už by předvolba pro automatické přihlášení měla být dostupná